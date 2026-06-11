Mendoza: un hombre con epilepsia lleva más de dos días desaparecido y su familia pide ayuda para encontrarlo

David Alejandro Román tiene 54 años y fue visto por última vez en Guaymallén. Su familia pidió ayuda urgente para encontrarlo, ya que necesita medicación diaria y aseguran que nunca había estado tanto tiempo sin comunicarse.

La preocupación crece con el paso de las horas. Familiares de David Alejandro Román, un hombre de 54 años que desapareció en Guaymallén, mantienen una intensa búsqueda luego de perder todo contacto con él desde el pasado 9 de junio. El caso genera especial alarma porque padece epilepsia y otras afecciones de salud que requieren tratamiento permanente. Sus hijas difundieron un pedido urgente para intentar dar con su paradero y solicitaron a la comunidad mendocina colaborar con cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Según relató su familia, David Alejandro Román fue visto por última vez alrededor de las 13.30 del 9 de junio en la zona de Colonia Segovia, en Guaymallén.

Al momento de desaparecer, vestía un pantalón marrón, una campera negra y zapatillas blancas. Además, llevaba consigo su teléfono celular, aunque el aparato dejó de emitir señales poco tiempo después.

Desde entonces no volvió a comunicarse con ningún familiar ni se registraron nuevos movimientos que permitan establecer dónde se encuentra.

La familia explicó que el hombre necesita medicación diaria para tratar la epilepsia y otros problemas de salud. Según indicaron, debe cumplir un tratamiento constante durante la mañana, la tarde y la noche, además de seguir determinados cuidados vinculados a su estado físico y emocional.

Por este motivo, las más de 48 horas sin contacto generan una enorme preocupación entre sus seres queridos, quienes temen que pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad o riesgo.

Uno de los aspectos que más inquieta a la familia es que nunca había permanecido tantos días sin dar señales de vida. De acuerdo con el relato de sus hijas, en ocasiones anteriores David solía dirigirse a la casa de su madre o contactarse con algún integrante de la familia para informar dónde estaba.

Sin embargo, esta vez no ocurrió ninguna de esas situaciones. Tampoco se presentó en los lugares que frecuentaba habitualmente ni respondió mensajes o llamadas.

La familia pide colaboración

La denuncia por averiguación de paradero ya fue radicada y la Policía continúa trabajando en la búsqueda.

Mientras tanto, familiares y amigos solicitaron que cualquier persona que haya visto a David Alejandro Román o tenga información sobre su ubicación se comunique de inmediato con las autoridades.

“Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser importante”, remarcaron sus allegados, quienes continúan recorriendo distintos sectores de Mendoza con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.