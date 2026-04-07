Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa hotelera busca personal para distintas áreas

Mendoza

La reconocida firma hotelera abrió una convocatoria para cubrir distintos puestos. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

Redacción ElNueve.com

El Grupo Huentala es uno de los grupos hoteleros y gastronómicos más importantes de la provincia, con presencia en el centro mendocino y vinculado a marcas como el Sheraton Mendoza Hotel, Hualta Hotel Mendoza y diversos espacios gastronómicos y de entretenimiento.

En esta ocasión, la firma abrió una oportunidad de empleo para cubrir puestos de trabajo en distintas áreas.

Los puestos disponibles

Camarero/a

El puesto está orientado a la atención al cliente en espacios gastronómicos del grupo, garantizando una experiencia de calidad.

Requisitos

  • Vocación de servicio
  • Experiencia previa en gastronomía
  • Manejo de idiomas (inglés y portugués)
  • Disponibilidad full time
  • Buena predisposición para el trabajo en equipo

Cómo postular

  • Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar
  • Asunto: CAMARERO/A

Ayudante de cocina

La posición implica asistir en la preparación de alimentos y colaborar con el equipo de cocina en distintos servicios.

Requisitos

  • Formación en gastronomía
  • Experiencia previa en hotelería o puestos similares (valorada)
  • Disponibilidad full time, turnos rotativos
  • Carnet de manipulación de alimentos vigente

Cómo postular

  • Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar
  • Asunto: Ayudante de cocina

Bachero

El rol está enfocado en la limpieza y organización del área de cocina, colaborando con el correcto funcionamiento del servicio.

Requisitos

  • Secundario completo
  • Experiencia en hotelería o limpieza de cocinas (preferente)
  • Disponibilidad full time
  • Carnet de manipulación de alimentos vigente

Cómo postular

  • Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar
  • Asunto: BACHERO

Guardia de seguridad

El puesto implica tareas de vigilancia y control en las instalaciones del grupo, con foco en la seguridad de clientes y personal.

Requisitos

  • Carnet habilitante REPRIV vigente
  • Experiencia previa en seguridad
  • Certificado de buena conducta actualizado
  • Buenas habilidades de comunicación
  • Disponibilidad full time

Cómo postular

  • Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar
  • Asunto: SEGURIDAD
