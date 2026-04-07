Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa hotelera busca personal para distintas áreas

La reconocida firma hotelera abrió una convocatoria para cubrir distintos puestos. Conocé los requisitos y cómo podés postular.
El Grupo Huentala es uno de los grupos hoteleros y gastronómicos más importantes de la provincia, con presencia en el centro mendocino y vinculado a marcas como el Sheraton Mendoza Hotel, Hualta Hotel Mendoza y diversos espacios gastronómicos y de entretenimiento.
En esta ocasión, la firma abrió una oportunidad de empleo para cubrir puestos de trabajo en distintas áreas.
Los puestos disponibles
Camarero/a
El puesto está orientado a la atención al cliente en espacios gastronómicos del grupo, garantizando una experiencia de calidad.
Requisitos
- Vocación de servicio
- Experiencia previa en gastronomía
- Manejo de idiomas (inglés y portugués)
- Disponibilidad full time
- Buena predisposición para el trabajo en equipo
Cómo postular
- Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar
- Asunto: CAMARERO/A
Ayudante de cocina
La posición implica asistir en la preparación de alimentos y colaborar con el equipo de cocina en distintos servicios.
Requisitos
- Formación en gastronomía
- Experiencia previa en hotelería o puestos similares (valorada)
- Disponibilidad full time, turnos rotativos
- Carnet de manipulación de alimentos vigente
Cómo postular
- Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar
- Asunto: Ayudante de cocina
Bachero
El rol está enfocado en la limpieza y organización del área de cocina, colaborando con el correcto funcionamiento del servicio.
Requisitos
- Secundario completo
- Experiencia en hotelería o limpieza de cocinas (preferente)
- Disponibilidad full time
- Carnet de manipulación de alimentos vigente
Cómo postular
- Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar
- Asunto: BACHERO
Guardia de seguridad
El puesto implica tareas de vigilancia y control en las instalaciones del grupo, con foco en la seguridad de clientes y personal.
Requisitos
- Carnet habilitante REPRIV vigente
- Experiencia previa en seguridad
- Certificado de buena conducta actualizado
- Buenas habilidades de comunicación
- Disponibilidad full time
Cómo postular
- Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar
- Asunto: SEGURIDAD