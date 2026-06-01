Tensión en Gran Hermano: Santiago del Moro se hartó de los participantes y les lanzó una dura advertencia en vivo

El conductor del reality expresó su profundo malestar tras enterarse de un polémico comentario de Yipio sobre un regalo personal que les envió. Furioso por la actitud de los jugadores, tomó una drástica decisión que tensó el clima en la famosa casa.

El clima de convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada se vuelve cada vez más hostil y esta vez salpicó al propio conductor del programa. En la última gala transmitida en vivo, Santiago del Moro sorprendió a los espectadores y a los propios participantes al manifestar un fuerte enojo. La tensa situación, que sacudió la pantalla de El 9 Televida, se desencadenó por un comentario despectivo relacionado con una atención que el presentador había tenido con los aislados.

Debido a que los concursantes se encontraban con poca comida, el animador decidió enviarles de regalo algunos alimentos y helado que pertenecían a su camarín privado. Sin embargo, la reacción de uno de los jugadores destruyó por completo el buen canal de comunicación. A través de la pantalla de El 9 Televida, la audiencia mendocina fue testigo del momento exacto en el que el conductor decidió ponerles un freno definitivo a los desplantos de la casa.

El fuerte reproche y una sanción personal

“Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Estaba rico el helado?”, comenzó saludando Santiago del Moro con un tono inicialmente distendido. No obstante, cambió su postura de inmediato para ir directo al grano: “Ahora, qué injustos algunos; el otro día escuché que Yipio dijo: ‘Ay, nos dieron esto para que nos peleemos'”. Visiblemente molesto, el conductor aclaró que los productos eran de su propiedad y que no formaban parte de ninguna estrategia de la producción.

La revelación dejó a los participantes sumergidos en un silencio incómodo y sin capacidad de reacción ante las cámaras. Lejos de dejar pasar el agravio, el presentador fijó una postura inflexible por la actitud desagradecida de los hermanitos. “De ahora en más, no esperen más nada de mí”, sentenció de manera tajante. De este modo, quedó cancelado cualquier tipo de beneficio o atención extra que provenga del conductor de cara al futuro.

Reorganización en el juego y encuestas al rojo vivo

Este nuevo frente de conflicto se suma a una semana cargada de emociones tras la salida de Gladys “La Bomba” Tucumana y el regreso de Solange Abraham. Estos movimientos alteraron por completo la placa de nominados, provocando que los votos del público se redirigieran de forma masiva en las últimas horas. El panorama es totalmente incierto y mantiene en vilo a los seguidores del formato televisivo.

Según los datos extraoficiales de la encuesta virtual de la cuenta GH Trivia, la participante Tati Luna se encuentra en una situación crítica al concentrar más del 50% de los votos negativos. Bastante más atrás la siguen Brian Sarmiento con el 25,2% y Titi Tcherkaski con el 11,3%, mientras que Leandro Nigro y Tamara Paganini respiran aliviados. Todos los detalles de esta placa definitiva y las repercusiones del enojo del conductor se vivirán en la pantalla de El 9 Televida.