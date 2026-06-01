“Es tierra de nadie”: vecinos de Las Heras reclaman por la falta de alumbrado público

Los reclamos se concentran por parte de todos los vecinos que aseguran que varias cuadras permanecen sin iluminación desde enero. Denuncian hechos de inseguridad, robos a estudiantes y falta de respuestas por parte de las autoridades.

La falta de alumbrado público volvió a generar preocupación en Las Heras. Vecinos del barrio Independencia realizaron un reclamo colectivo para exigir la reposición de luminarias en distintos sectores de la zona y denunciaron que llevan varios meses conviviendo con calles completamente oscuras.

Según relataron, el problema comenzó a principios de año, luego de un fuerte temporal que provocó la caída de postes y árboles. Desde entonces, aseguran que la iluminación no fue restablecida de manera completa y que la situación incrementó los problemas de inseguridad en el barrio.

Los habitantes de la zona afirman que la oscuridad se convirtió en un riesgo diario para quienes circulan por el lugar, especialmente estudiantes, docentes y familias que deben transitar por las calles durante la mañana temprano o al caer la tarde.

De acuerdo con los testimonios, tras el temporal personal municipal retiró parte de las luminarias dañadas, pero varias nunca fueron repuestas. Como consecuencia, numerosas cuadras continúan sin iluminación adecuada.

“Quedamos completamente a oscuras. Hay chicos que van caminando a la escuela y padres que tienen que acompañarlos, algunas veces con un palo en la mano, por miedo a los robos”, señalaron los vecinos durante la protesta.

Preocupación por la inseguridad cerca de una escuela

Uno de los puntos que más inquieta a los habitantes del barrio es la cercanía de una institución educativa ubicada en la zona. Según denunciaron, estudiantes y docentes han sido víctimas de hechos de inseguridad en los alrededores.

Los vecinos sostienen que la falta de luz favorece la comisión de delitos y dificulta la circulación segura durante los horarios de ingreso y salida escolar.

Además, indicaron que realizaron múltiples reclamos tanto ante el municipio como ante otros organismos, pero aseguran que hasta ahora no obtuvieron una solución definitiva.

Si bien en las últimas horas se colocaron algunas luminarias en sectores puntuales, los vecinos consideran que las obras resultan insuficientes y que todavía quedan varias cuadras sin cobertura.

Ante la falta de respuestas concretas, advirtieron que podrían profundizar las medidas de protesta durante los próximos días. Entre las acciones previstas, evalúan realizar cortes en arterias de gran circulación del departamento para visibilizar el reclamo.