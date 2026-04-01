Oportunidad de empleo en Mendoza: apart hotel incorpora personal en distintas áreas

Apart hotel ubicado en la Ciudad de Mendoza abrió una oportunidad de empleo para distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

Umbral Apart es un alojamiento ubicado en la Ciudad de Mendoza, que funciona bajo el formato de apart hotel, combinando servicios tradicionales de hotelería con unidades equipadas para estadías más cómodas y prolongadas.

Este tipo de establecimientos suele estar orientado tanto a turistas como a viajeros de trabajo, por lo que requiere un funcionamiento operativo constante en áreas clave como limpieza y recepción.

En esta ocasión, el lugar abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal en varias áreas.

Acerca del trabajo

Las vacantes disponibles son para:

Mucama eventual

Recepcionista

Requisitos

Para mucama:

Experiencia comprobable en hotel (excluyente)

comprobable en hotel Responsabilidad y puntualidad

y puntualidad Hospitalidad y atención al detalle

Buena predisposición

Disponibilidad horaria

Para recepcionista:

Sexo masculino

Experiencia en recepción de hotel (excluyente)

de hotel Dinamismo, responsabilidad y hospitalidad

y hospitalidad Manejo de PC y sistemas de hotelería

y sistemas de hotelería Idiomas (preferentemente inglés)

(preferentemente inglés) Disponibilidad full time con horarios rotativos

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: cvumbralapart@gmail.com

Indicar en el asunto: “Mucama eventual” o “Recepcionista”