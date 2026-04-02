Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de artículos deportivos suma personal a su equipo de trabajo

La empresa de indumentaria y artículos deportivos se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Vaypol es una empresa dedicada a la venta de indumentaria, calzado y artículos deportivos, con presencia en distintas provincias y una fuerte actividad comercial en la provincia de Mendoza.

En el marco de su crecimiento y mantenimiento operativo, la compañía abrió una oportunidad de empleo en uno de sus locales y espacios de trabajo.

Acerca del trabajo

El puesto está enfocado en la coordinación de tareas de mantenimiento y obras, con seguimiento de trabajos, control de presupuestos y gestión de recursos.

Se trata de un rol que requiere tanto presencia en campo como organización administrativa.

Requisitos

Formación: maestro mayor de obras, técnico en construcciones o afines

maestro mayor de obras, técnico en construcciones o afines Experiencia en coordinación de mantenimiento, obras o facilities

en coordinación de obras o facilities Manejo de herramientas como Excel y sistemas de gestión

como Excel y sistemas de gestión Perfil organizado, resolutivo y con criterio técnico

organizado, resolutivo y con criterio técnico Orientación a la gestión administrativa

Cómo postular

Las personas interesadas deben enviar su CV a: postularse@vaypol.com.ar