Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de artículos deportivos suma personal a su equipo de trabajo

La empresa de indumentaria y artículos deportivos se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.
Vaypol es una empresa dedicada a la venta de indumentaria, calzado y artículos deportivos, con presencia en distintas provincias y una fuerte actividad comercial en la provincia de Mendoza.
En el marco de su crecimiento y mantenimiento operativo, la compañía abrió una oportunidad de empleo en uno de sus locales y espacios de trabajo.
Acerca del trabajo
El puesto está enfocado en la coordinación de tareas de mantenimiento y obras, con seguimiento de trabajos, control de presupuestos y gestión de recursos.
Se trata de un rol que requiere tanto presencia en campo como organización administrativa.
Requisitos
- Formación: maestro mayor de obras, técnico en construcciones o afines
- Experiencia en coordinación de mantenimiento, obras o facilities
- Manejo de herramientas como Excel y sistemas de gestión
- Perfil organizado, resolutivo y con criterio técnico
- Orientación a la gestión administrativa
Cómo postular
Las personas interesadas deben enviar su CV a: postularse@vaypol.com.ar
- Indicar en el asunto: Mantenimiento