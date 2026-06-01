Empiezan antes: cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Mendoza

Miles de estudiantes ya cuentan los días para el descanso de mitad de año. Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en Mendoza, cuánto duran y qué provincias compartirán las mismas fechas.

Con la llegada de junio y las bajas temperaturas cada vez más presentes, muchas familias mendocinas ya comenzaron a mirar el calendario con un objetivo claro: las vacaciones de invierno. El receso escolar de mitad de año está cada vez más cerca y se convierte en una oportunidad ideal para descansar, viajar o disfrutar de actividades recreativas en la provincia.

Según el calendario escolar oficial, Mendoza será una de las primeras jurisdicciones del país en iniciar las vacaciones de invierno 2026, una noticia que ya entusiasma a estudiantes, docentes y padres que buscan organizar sus planes con anticipación.

Las vacaciones de invierno están más cerca de lo que parece: cuándo comienzan en Mendoza

El ciclo lectivo continuará con normalidad hasta el viernes 3 de julio. A partir de allí comenzará el esperado receso invernal para todos los niveles y modalidades educativas de Mendoza.

Las fechas confirmadas son:

Último día de clases antes del receso: viernes 3 de julio.

Inicio de vacaciones de invierno: lunes 6 de julio .

. Finalización del receso: viernes 17 de julio.

Regreso a clases: lunes 20 de julio.

De esta manera, los alumnos disfrutarán de dos semanas completas de descanso antes de retomar las actividades escolares durante el segundo semestre.

Mendoza integra el primer grupo de provincias con vacaciones anticipadas

El cronograma nacional de vacaciones de invierno divide al país en distintos bloques para evitar una concentración masiva de turistas en los mismos destinos. En ese esquema, Mendoza forma parte del primer grupo de provincias que comenzarán el receso entre el 6 y el 17 de julio.

Esta situación beneficia especialmente al sector turístico mendocino, que suele recibir visitantes de distintos puntos del país durante la temporada invernal.

Calendario completo de vacaciones de invierno 2026 en Argentina

Del 6 al 17 de julio

Mendoza

Córdoba

Entre Ríos

San Juan

San Luis

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Del 20 al 31 de julio