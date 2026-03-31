Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza con incorporación inmediata

El bar que combina propuestas de comida y bebidas abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.

El resto bar Epta Bar, ubicado en Godoy Cruz, es un espacio gastronómico que combina propuestas de comida y bebidas en un ambiente moderno y distendido. Con una clientela habitual y movimiento constante, el local es una opción elegida dentro del circuito gastronómico del Gran Mendoza.

En esta ocasión, el establecimiento abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal de limpieza con contratación inmediata.

Cuáles son los requisitos

Para postularse, se solicita:

Certificado de buena conducta

Referencias comprobables

comprobables Compromiso y responsabilidad

y responsabilidad Prolijidad y atención al detalle

También se valorará la predisposición para trabajar en un entorno dinámico como el gastronómico.

Cómo postular

Quienes estén interesados en esta oferta laboral en Mendoza pueden enviar su currículum vitae al número 2616121291.