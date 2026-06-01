Los fuertes detalles de la autopsia preliminar a Agostina Vega: fue abusada y murió por asfixia

La adolescente de 14 años fue encontrada sin vida en Córdoba y los primeros resultados forenses revelaron datos estremecedores. Los peritos descartaron un supuesto embarazo y determinaron la causa de muerte.

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas nuevos elementos que podrían ser clave para esclarecer el caso. Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la joven fue víctima de abuso sexual antes de morir y que su fallecimiento se produjo por asfixia mecánica, descartando además las versiones que indicaban que estaba embarazada.

Qué reveló la autopsia de Agostina Vega

Los primeros informes forenses indicaron que los especialistas enfrentaron importantes dificultades durante los estudios debido al avanzado deterioro y al estado en que fue encontrado el cuerpo.

Según trascendió, los peritos detectaron graves lesiones internas, daños en distintos órganos y heridas compatibles con el uso de un elemento punzante. A pesar de las complicaciones para realizar algunos análisis, los estudios complementarios permitieron establecer que la adolescente sufrió un abuso sexual previo al crimen.

Además, los investigadores descartaron una de las hipótesis que había comenzado a circular en redes sociales y algunos ámbitos judiciales: Agostina Vega no estaba embarazada.

Uno de los datos más relevantes surgidos de la autopsia es que la joven murió por asfixia mecánica, una conclusión que orienta gran parte de la investigación sobre las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

Quién es el único detenido por el crimen

Hasta el momento, el único acusado en la causa es Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido y a disposición de la Justicia.

Durante los últimos días, el hombre debió ser asistido por personal médico dentro del sistema penitenciario luego de presentar una crisis emocional. Según trascendió, fue trasladado a un área sanitaria especializada tras manifestar pensamientos suicidas.

Desde el Servicio Penitenciario aclararon que no existió un intento de suicidio, aunque se activaron los protocolos de contención y seguimiento previstos para estos casos.