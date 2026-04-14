Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa comercial busca fletero

Empresa del rubro comercial se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para el Gran Mendoza. Conocé los requisitos y cómo postular.

Amore es una empresa del rubro comercial con más de 30 años de trayectoria en el mercado. Se dedica a la venta y distribución de productos, consolidándose como una firma con presencia en el Gran Mendoza y enfocada en brindar un servicio logístico eficiente y confiable.

Acerca del trabajo

La empresa abrió una oportunidad de empleo y se encuentra en la búsqueda de un fletero para tareas de logística y reparto.

Zona de trabajo: Gran Mendoza

Perfil buscado

Responsable

Proactivo

Capacidad de trabajo en equipo

¿Cuáles son los requisitos?

Edad mínima: 25 años

mínima: 25 años Residir en Gran Mendoza

Contar con vehículo propio (tipo furgón)

(tipo furgón) Certificado de buena conducta

¿Cómo postular?

Los interesados en la vacante deben enviar su CV al correo: cv@amore.com.ar