Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa comercial busca fletero

Empresa del rubro comercial se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para el Gran Mendoza. Conocé los requisitos y cómo postular.
Amore es una empresa del rubro comercial con más de 30 años de trayectoria en el mercado. Se dedica a la venta y distribución de productos, consolidándose como una firma con presencia en el Gran Mendoza y enfocada en brindar un servicio logístico eficiente y confiable.
Acerca del trabajo
La empresa abrió una oportunidad de empleo y se encuentra en la búsqueda de un fletero para tareas de logística y reparto.
- Zona de trabajo: Gran Mendoza
Perfil buscado
- Responsable
- Proactivo
- Capacidad de trabajo en equipo
¿Cuáles son los requisitos?
- Edad mínima: 25 años
- Residir en Gran Mendoza
- Contar con vehículo propio (tipo furgón)
- Certificado de buena conducta
¿Cómo postular?
Los interesados en la vacante deben enviar su CV al correo: cv@amore.com.ar
- Asunto: Logística – Apellido