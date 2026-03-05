Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan celadora para una institución educativa con incorporación inmediata

La consultora mendocina Talent Mendoza abrió una oportunidad de empleo para cubrir el puesto de celadora escolar en una institución educativa de la provincia. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

La consultora de recursos humanos Talent Mendoza abrió una nueva oportunidad de empleo en la provincia para cubrir un puesto de celadora escolar.

El puesto requiere incorporación inmediata.

Acerca del trabajo

La vacante es para desempeñarse como celadora escolar en una institución educativa de Mendoza.

Entre las principales tareas del puesto se encuentra el acompañamiento y supervisión de estudiantes, así como la colaboración en el orden y funcionamiento cotidiano del establecimiento.

El trabajo se desarrolla en turno tarde, con horario de 15:30 a 23:30 horas, por lo que se solicita disponibilidad para cumplir con esa franja horaria.

Requisitos

Las personas interesadas en postularse deben cumplir con las siguientes condiciones:

Secundario completo (excluyente).

completo Experiencia mínima de un año en escuelas o guarderías.

mínima de un año en escuelas o guarderías. Responsabilidad y puntualidad.

y puntualidad. Certificado de antecedentes vigente.

de antecedentes vigente. Sexo femenino.

Disponibilidad para incorporación inmediata.

para Disponibilidad para trabajar en el horario de 15:30 a 23:30.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a: grupotalent.hr@gmail.com

En el asunto del mail se debe indicar la palabra “Celadora”.