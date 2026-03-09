Oportunidad de empleo en Mendoza: institución educativa busca celador para el turno mañana

El establecimiento educativo abrió una oportunidad de empleo para cubrir el puesto de celador escolar. Conocé cómo podés postularte.

La Escuela 1-338 Miguel de Unamuno es un establecimiento educativo público ubicado en la calle Sgto. Cabral, en el departamento de Maipú, dentro de la provincia de Mendoza.

La institución forma parte del sistema educativo provincial y brinda enseñanza en nivel primario para estudiantes de la zona.

Desde la escuela abrieron una oportunidad de empleo para incorporar un celador que realice tareas generales.

Acerca del trabajo

La vacante es para desempeñarse como celador, realizando distintas tareas generales dentro del establecimiento educativo. Entre ellas pueden incluirse trabajos de apoyo en el mantenimiento, orden y funcionamiento cotidiano de la institución.

El puesto corresponde al turno mañana.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben comunicarse de manera urgente con la institución al siguiente número: 261 610-6851