Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de transporte urbano incorpora personal a su equipo de trabajo

La empresa de transporte de pasajeros abrió una búsqueda laboral para incorporar personal de trabajo para el área de mantenimiento. Conocé los requisitos y cómo podés postularte.
Empresa Maipú es una compañía mendocina dedicada al transporte de pasajeros, con una amplia trayectoria en el servicio urbano e interurbano de la provincia.
En esta ocasión, la firma abrió una nueva oportunidad de empleo en Mendoza, orientada a incorporar un técnico electrónico al área de mantenimiento.
Acerca del puesto de trabajo
La persona seleccionada se desempeñará en el área de mantenimiento, con tareas vinculadas al correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos de las unidades de transporte.
- Lugar de trabajo: Empresa Maipú
- Jornada: Full time
Principales responsabilidades
- Mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos de las unidades
- Diagnóstico de fallas eléctricas y electrónicas
- Verificación de sistemas de seguridad, GPS, cámaras, cartelería y cobro electrónico
- Trabajo conjunto con el equipo de taller para garantizar la operatividad de la flota
¿Cuáles son los requisitos?
- Título de Técnico Electrónico o Electromecánico (excluyente)
- Experiencia en electrónica automotriz o mantenimiento de flotas (preferentemente)
- Conocimientos en diagnóstico electrónico
- Disponibilidad horaria y compromiso con el trabajo operativo
Lo que valora la empresa
- Responsabilidad y proactividad
- Capacidad para resolver problemas técnicos
- Trabajo en equipo
- Buen manejo del estrés y situaciones imprevistas
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: cv.empresamaipu@gmail.com