Oportunidad de empleo en Mendoza: hotel de Ciudad busca personal para el área de limpieza

Hotel ubicado en la Ciudad de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
Un hotel de la Ciudad de Mendoza abrió una convocatoria laboral para incorporar personal su equipo de trabajo.
La búsqueda está orientada a personal de limpieza con tareas vinculadas al orden y mantenimiento de habitaciones y áreas comunes.
¿Cuáles son los requisitos?
- Sexo: indistinto
- Edad: entre 25 y 45 años
- Experiencia previa en tareas de limpieza
- Disponibilidad para trabajar en horario diurno
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: mucamahotel@outlook.com