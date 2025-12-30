Oportunidad de empleo en Mendoza: hotel de Ciudad busca personal para el área de limpieza

Hotel ubicado en la Ciudad de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Un hotel de la Ciudad de Mendoza abrió una convocatoria laboral para incorporar personal su equipo de trabajo.

La búsqueda está orientada a personal de limpieza con tareas vinculadas al orden y mantenimiento de habitaciones y áreas comunes.

¿Cuáles son los requisitos?

Sexo: indistinto

indistinto Edad: entre 25 y 45 años

entre 25 y 45 años Experiencia previa en tareas de limpieza

previa en tareas de Disponibilidad para trabajar en horario diurno

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: mucamahotel@outlook.com