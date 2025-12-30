Oportunidad de empleo en Mendoza: hotel de Ciudad busca personal para el área de limpieza

Mendoza

Hotel ubicado en la Ciudad de Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

usuario
Redacción ElNueve.com

Un hotel de la Ciudad de Mendoza abrió una convocatoria laboral para incorporar personal su equipo de trabajo.

La búsqueda está orientada a personal de limpieza con tareas vinculadas al orden y mantenimiento de habitaciones y áreas comunes.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Sexo: indistinto
  • Edad: entre 25 y 45 años
  • Experiencia previa en tareas de limpieza
  • Disponibilidad para trabajar en horario diurno

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: mucamahotel@outlook.com

