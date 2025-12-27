Oportunidad de empleo en Mendoza: la Suprema Corte de Justicia abrió un concurso para cubrir cargos

El llamado a concurso alcanza a las cuatro circunscripciones judiciales y apunta a reforzar áreas clave del sistema judicial mendocino. Conocé cuáles son los cargos y cómo postular.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza cerró el año con la apertura de un concurso público de antecedentes y oposición destinado a cubrir cinco cargos profesionales en los Fueros de Familia y Penal Juvenil.

Las vacantes están orientadas a integrar el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) y el Registro Provincial de Adopción (RPA).

Según se informó oficialmente, el llamado alcanza a las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia y está dirigido a profesionales de psicología, psiquiatría y trabajo social, perfiles fundamentales para el abordaje interdisciplinario de causas vinculadas a familia, niñez, adolescencia y adopción.

¿Qué cargos se buscan cubrir?

En el caso del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI), el concurso contempla la cobertura de:

Un cargo para licenciado/a en Psicología

Un cargo para médico/a psiquiatra

Un cargo para trabajador/a social

Por su parte, para el Registro Provincial de Adopción (RPA), la convocatoria está dirigida a:

Un/a profesional de Psicología

Un/a profesional de Trabajo Social

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los requisitos excluyentes, se establece que las personas interesadas deberán contar con:

Título profesional habilitante

Matrícula vigente

Al menos un año de antigüedad en el ejercicio de la profesión

Condiciones de trabajo

En cuanto al régimen laboral, los cargos contemplan una carga horaria de seis horas diarias, en turno matutino o vespertino, con amplia disponibilidad horaria, sujeta a las urgencias propias del servicio judicial, especialmente en causas sensibles que requieren intervenciones inmediatas.

Quienes superen todas las etapas del proceso ingresarán con clase 6 dentro del escalafón correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente del Poder Judicial de Mendoza.

¿Cómo inscribirte?

La inscripción se realizará exclusivamente de manera virtual a través del sitio oficial del Poder Judicial de Mendoza y estará habilitada del 2 al 6 de febrero de 2026, por lo que el plazo para postularse será limitado.

La información completa sobre bases, requisitos, acordadas específicas y modalidades de evaluación se encuentra disponible en el portal oficial del Poder Judicial de Mendoza, donde también deberá realizarse la inscripción: