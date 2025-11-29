Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de servicios médicos busca personal para el área de limpieza

Una empresa de servicios médicos lanzó una búsqueda para cubrir puestos de limpieza, mantenimiento y orden general. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Redacción ElNueve.com

La compañía Asistir Servicios Médicos, dedicada a brindar asistencia sanitaria y soporte operativo en instituciones y centros de salud, abrió una nueva convocatoria laboral para reforzar su equipo de maestranza.

La empresa, reconocida por su trabajo en mantenimiento y limpieza profesional en entornos médicos, busca sumar personal con experiencia y actitud proactiva.

Acerca del puesto de trabajo

El puesto es presencial en Ciudad de Mendoza y se desempeña de lunes a viernes, 8 horas diarias, con turnos rotativos.

¿Cuáles son los requisitos?

Según informó la firma, la búsqueda está orientada a personas con:

  • Experiencia comprobable
  • Actitud responsable
  • Atención al detalle
  • Disponibilidad horaria full time (excluyente)
  • Capacidad para trabajar en equipo

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados/as en el puesto de trabajo, deben enviar su currículum al correo:  rrhh.cvsempleo@gmail.com con el asunto: Maestranza

