Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de servicios médicos busca personal para el área de limpieza

Una empresa de servicios médicos lanzó una búsqueda para cubrir puestos de limpieza, mantenimiento y orden general. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
La compañía Asistir Servicios Médicos, dedicada a brindar asistencia sanitaria y soporte operativo en instituciones y centros de salud, abrió una nueva convocatoria laboral para reforzar su equipo de maestranza.
La empresa, reconocida por su trabajo en mantenimiento y limpieza profesional en entornos médicos, busca sumar personal con experiencia y actitud proactiva.
Acerca del puesto de trabajo
El puesto es presencial en Ciudad de Mendoza y se desempeña de lunes a viernes, 8 horas diarias, con turnos rotativos.
¿Cuáles son los requisitos?
Según informó la firma, la búsqueda está orientada a personas con:
- Experiencia comprobable
- Actitud responsable
- Atención al detalle
- Disponibilidad horaria full time (excluyente)
- Capacidad para trabajar en equipo
¿Cómo postular?
Quienes estén interesados/as en el puesto de trabajo, deben enviar su currículum al correo: rrhh.cvsempleo@gmail.com con el asunto: Maestranza