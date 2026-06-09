AUH: ¿qué es el extra de $129.000 que están cobrando algunos beneficiarios?

Anses comenzó a pagar el Complemento Salud para titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años. El beneficio supera los $129.000 y se acredita según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó este martes con el pago de un extra de más de $129.000 destinado a algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la Asignación por Cuidado de Salud Integral, más conocida como Complemento Salud, un beneficio que se otorga en el marco del Plan de los Mil Días.

El adicional está dirigido a familias con hijos de hasta 3 años que cobran la AUH y cumplieron con determinados requisitos sanitarios. Su acreditación comenzó hoy y muchos beneficiarios ya lo ven reflejado en sus cuentas.

¿Qué es el extra de $129.000 de Anses?

El monto corresponde al Complemento Salud, una prestación establecida por la Ley 27.611 con el objetivo de incentivar el cumplimiento de controles médicos y del Calendario Nacional de Vacunación en niños pequeños.

El beneficio equivale al valor de la Asignación Universal por Hijo, aunque se paga a año vencido. Por esta razón, para el cálculo se toma el monto vigente a febrero de 2026.

Según la Resolución 23/2026 de Anses, los valores son los siguientes:

Valor general

$129.096 por menor.

$420.354 por hijo con discapacidad.

Zona Austral

$167.825 por menor.

$546.461 por hijo con discapacidad.

¿Quiénes cobran el Complemento Salud?

El pago está destinado a titulares de la AUH que tengan hijos de hasta 3 años de edad y cumplan con estas condiciones:

Tener inscripción activa en el Plan Sumar.

Haber realizado los controles médicos correspondientes.

Cumplir con el esquema del Calendario Nacional de Vacunación.

Quienes no cumplan con todos estos requisitos no acceden al beneficio.

Calendario de pago de Anses

Aunque la AUH comenzó a pagarse ayer, el Complemento Salud inició hoy su cronograma. Este martes cobran los titulares con DNI terminados en 0 y 1, mientras que desde mañana el calendario se unifica con el de la asignación.

Las fechas de cobro son:

Martes 9 de junio: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Jueves 11 de junio: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Viernes 12 de junio: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Martes 16 de junio: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9.

No debe confundirse con el pago de la Libreta AUH

Estee beneficio no debe confundirse con el complemento anual que se paga tras presentar el Formulario Libreta en Anses.

Ese otro pago corresponde al 20% retenido mensualmente de la AUH durante el año anterior, mientras que el Complemento Salud es un beneficio independiente vinculado exclusivamente al cuidado sanitario de niños de hasta 3 años.