Oferta de empleo en Mendoza: panadería busca personal de limpieza

Reconocida panadería busca incorporar un operario de limpieza a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.
El establecimiento, ubicado en el límite entre Las Heras y Ciudad se caracteriza por su ritmo de producción diaria y por mantener estrictos estándares de higiene.
La empresa abrió una búsqueda activa para sumar a un trabajador que se encargue del orden y la limpieza del espacio de elaboración.
Principales responsabilidades
El operario será responsable del mantenimiento general del área de trabajo, limpieza de superficies, utensilios y espacios comunes, siguiendo normas de higiene específicas del rubro panadero.
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia comprobable y referencias laborales (excluyente).
- Edad: entre 25 y 40 años.
- Sexo: masculino.
- Disponibilidad full time.
- Residencia en Las Heras o zonas cercanas, con fácil acceso a Ciudad.
- Movilidad propia.
¿Cómo postular?
Quienes cumplan con los requisitos pueden enviar su currículum de dos maneras:
- De forma presencial: 9 de Julio 1160, piso 3, oficina 8.
- Por correo electrónico: modocleanrrhh@gmail.com
Asunto: LIMPIEZA PANADERÍA