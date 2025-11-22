Oferta de empleo en Mendoza: panadería busca personal de limpieza

Reconocida panadería busca incorporar un operario de limpieza a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Redacción ElNueve.com

El establecimiento, ubicado en el límite entre Las Heras y Ciudad se caracteriza por su ritmo de producción diaria y por mantener estrictos estándares de higiene.

La empresa abrió una búsqueda activa para sumar a un trabajador que se encargue del orden y la limpieza del espacio de elaboración.

Principales responsabilidades

El operario será responsable del mantenimiento general del área de trabajo, limpieza de superficies, utensilios y espacios comunes, siguiendo normas de higiene específicas del rubro panadero.

 

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia comprobable y referencias laborales (excluyente).
  • Edad: entre 25 y 40 años.
  • Sexo: masculino.
  • Disponibilidad full time.
  • Residencia en Las Heras o zonas cercanas, con fácil acceso a Ciudad.
  • Movilidad propia.

¿Cómo postular?

Quienes cumplan con los requisitos pueden enviar su currículum de dos maneras:

  • De forma presencial: 9 de Julio 1160, piso 3, oficina 8.
  • Por correo electrónico: modocleanrrhh@gmail.com
    Asunto: LIMPIEZA PANADERÍA
