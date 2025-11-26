Oportunidad laboral en Mendoza: empresa suma personal de limpieza part time

Empresa especializada en servicios de higiene corporativa lanzó una nueva búsqueda laboral para incorporar personal de limpieza part time. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
La empresa Cleanit, dedicada a brindar servicios de limpieza profesional para oficinas, comercios e industrias en Mendoza, abrió una nueva convocatoria laboral para sumar personal a su equipo.
Modalidad de trabajo
El puesto ofrecido es part time, lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 11:00 horas.
El trabajo se desarrolla en empresas y espacios corporativos, donde se requieren rutinas de higiene, mantenimiento básico y cumplimiento de protocolos internos.
¿Cuáles son lo requisitos?
La empresa detalló una serie de condiciones necesarias para aplicar a la posición de personal de limpieza para empresas:
- Ser hombre o mujer, entre 25 y 45 años.
- Contar con experiencia previa en el rubro.
- Presentar certificado de antecedentes penales (excluyente).
- Poseer buena presencia y responsabilidad laboral.
- Vivir en Rodeo de la Cruz o zonas cercanas para facilitar la movilidad.
- Disponibilidad para trabajar lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 11:00.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en la vacante deben enviar su currículum vitae al correo oficial de recursos humanos de Cleanit: rrhh.cleanit@gmail.com