“Mi hija murió en mis brazos”: vecinos denuncian falta de luminaria en Ugarteche donde una adolescente murió atropellada

Francesca murió atropellada cuando intentaba cruzar la Ruta 15 para ir a la escuela. Vecinos y familiares aseguran que la oscuridad, la falta de infraestructura y los problemas con el transporte convierten la zona en un peligro diario.

La muerte de Francesca, una adolescente de 13 años atropellada este lunes por la mañana en Ugarteche cuando iba a la escuela, volvió a poner en el centro de la escena una problemática que los vecinos aseguran denunciar desde hace años: la falta de iluminación, el mal estado de la Ruta 15 y la escasa seguridad vial en uno de los sectores más transitados de la zona.

Horas después de la tragedia, vecinos del lugar realizaron una manifestación con linternas para mostrar una realidad que enfrentan cada día. Según señalaron, la oscuridad es tan extrema que deben alumbrarse con celulares y linternas para que los colectivos puedan verlos en las paradas.

Una mañana que terminó en tragedia

El accidente ocurrió cerca de las 6:50 en la Ruta 15, a la altura del kilómetro 33, en Ugarteche, departamento de Luján de Cuyo.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Francesca esperaba el colectivo para dirigirse a la escuela. Sin embargo, el micro que debía trasladarla no la habría levantado. En medio de esa situación, la adolescente intentó cruzar la ruta y fue embestida por un vehículo que circulaba por la zona.

Durante la noche del lunes, los vecinos se concentraron en la parada donde ocurrió el hecho para reclamar medidas urgentes.

Con linternas encendidas, mostraron las condiciones en las que esperan el transporte público durante la madrugada y al caer la tarde. “Acá no se ve nada. Tenemos que hacer señas con las linternas para que los colectivos nos vean. Muchas veces pasan de largo porque directamente no distinguen que hay personas esperando”, relató uno de los habitantes del lugar.

Según explicaron, la única luminaria existente se encuentra alejada de la calzada y no alcanza a iluminar correctamente la ruta ni las paradas de colectivo.

Reclamos por luminarias y reductores de velocidad

Los vecinos sostienen que realizaron numerosos pedidos tanto al municipio como a organismos viales para mejorar las condiciones de seguridad de la zona. Entre los reclamos figuran la instalación de más luminarias, la reparación de la calzada, la construcción de reductores de velocidad y una mejor señalización.

“Presentamos notas y pedidos muchas veces. El problema es que nadie da respuestas concretas”, aseguraron durante la protesta. Además, remarcaron que los colectivos suelen detenerse sobre la ruta porque la banquina se encuentra deteriorada, obligando a los pasajeros a caminar o esperar muy cerca de los vehículos que circulan a gran velocidad.

En medio del dolor por la pérdida, familiares de Francesca acompañaron el reclamo vecinal y pidieron justicia. Su padre relató que la adolescente no estaba sola y que él mismo la había acompañado hasta la parada de colectivos esa mañana.

Según contó, el micro no habría levantado a varios estudiantes que aguardaban en el lugar, una situación que, según los vecinos, ocurre con frecuencia debido a la alta demanda del servicio. “Yo la vi. La acompañé hasta la parada. Cuando el colectivo siguió de largo, los chicos intentaron cruzar. Después ocurrió todo muy rápido”, expresó entre lágrimas.

Su madre también reclamó mejoras urgentes para la zona y sostuvo que la tragedia podría haberse evitado si existieran mejores condiciones de iluminación y seguridad vial.

Los habitantes de Ugarteche aseguran que lo ocurrido con Francesca expone una realidad cotidiana para cientos de estudiantes y trabajadores que utilizan el transporte público.

Muchos vecinos afirman que, debido a que los colectivos suelen llegar completos, los jóvenes deben trasladarse hasta el punto de control de la línea para conseguir un lugar y evitar llegar tarde a clases.

Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, el reclamo de la comunidad es claro: más iluminación, mejores condiciones de seguridad y medidas concretas para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.