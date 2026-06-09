Planazo gratuito en Mendoza: un homenaje al Indio Solari con un show especial en pleno centro

La Ciudad de Mendoza realizará tres funciones especiales con unos planazos gratuitos para recordar al histórico referente del rock nacional. Música, luces y agua se combinarán en un emotivo recorrido por las canciones que marcaron a generaciones enteras.

La obra de Carlos “El Indio” Solari dejó una huella profunda en la cultura argentina. Sus canciones atravesaron décadas, acompañaron historias personales y construyeron un vínculo único con millones de seguidores que encontraron en su música una forma de identidad y pertenencia.

Tras su fallecimiento, ocurrido el pasado 5 de junio, distintas expresiones culturales comenzaron a surgir en todo el país para recordar su legado.

En Mendoza, el homenaje llegará a través de una propuesta artística abierta al público que buscará revivir la esencia de una de las figuras más influyentes del rock nacional.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organizó un planazo gratuito especial de aguas danzantes que transformará la fuente de Plaza Independencia en un escenario de música, luces y emoción.

La propuesta contará con la curaduría del periodista y escritor especializado en rock Cristian Gambetta, quien estará a cargo de la selección musical y la supervisión artística.

Durante cada función, las canciones más representativas de la trayectoria del Indio acompañarán el movimiento del agua y los efectos lumínicos en un recorrido por distintas etapas de su carrera.

El repertorio incluirá clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y también temas de su etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro para los fanáticos y para quienes deseen acercarse a una obra que marcó la historia de la música argentina.

Más allá del homenaje, será una oportunidad para compartir en comunidad canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Cuándo y dónde será el homenaje al Indio Solari