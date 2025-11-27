Oferta de empleo en Mendoza: reconocida cadena de supermercados busca personal para distintas áreas de trabajo

Reconocida cadena de supermercados busca incorporar personal en distintas áreas a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

La cadena de supermercados Átomo abrió nuevas convocatorias laborales para distintos rubros en el Gran Mendoza.

Las convocatorias están disponibles principalmente para la zona de Las Heras.

Las vacantes disponibles

Choferes profesionales

Para quienes tengan experiencia en manejo de vehículos de gran porte, Átomo busca choferes con los siguientes requisitos:

Carnet profesional

profesional Residir en el Gran Mendoza

Categoría E1

Disponibilidad horaria

horaria Secundario completo

¿Cómo postular?

Los interesados deben enviar el CV con el asunto “CHOFER” al correo: seleccion.millan.mendoza@gmail.com.

Panadería y pastelería (zona Las Heras)

Otra de las vacantes activas está dirigida al sector panadería, orientada especialmente a perfiles con experiencia en:

Decoración de tortas

de tortas Preparación de panificados

de panificados Trabajo presencial part-time

El CV debe enviarse con el asunto “PASTELERO” al mismo correo de selección: seleccion.millan.mendoza@gmail.com.

Operario de depósito (zona Las Heras)

Para el área logística y depósito, la empresa busca operarios con un requisito central:

Secundario finalizado sin adeudar materias

Para este puesto, el currículum debe enviarse con el asunto “OPERARIO” a la siguiente dirección: seleccion.millan.mendoza@gmail.com.