Oferta de empleo en Mendoza: reconocida cadena de supermercados busca personal para distintas áreas de trabajo

Reconocida cadena de supermercados busca incorporar personal en distintas áreas a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.
La cadena de supermercados Átomo abrió nuevas convocatorias laborales para distintos rubros en el Gran Mendoza.
Las convocatorias están disponibles principalmente para la zona de Las Heras.
Las vacantes disponibles
Choferes profesionales
Para quienes tengan experiencia en manejo de vehículos de gran porte, Átomo busca choferes con los siguientes requisitos:
- Carnet profesional
- Residir en el Gran Mendoza
- Categoría E1
- Disponibilidad horaria
- Secundario completo
¿Cómo postular?
Los interesados deben enviar el CV con el asunto “CHOFER” al correo: seleccion.millan.mendoza@gmail.com.
Panadería y pastelería (zona Las Heras)
Otra de las vacantes activas está dirigida al sector panadería, orientada especialmente a perfiles con experiencia en:
- Decoración de tortas
- Preparación de panificados
- Trabajo presencial part-time
El CV debe enviarse con el asunto “PASTELERO” al mismo correo de selección: seleccion.millan.mendoza@gmail.com.
Operario de depósito (zona Las Heras)
Para el área logística y depósito, la empresa busca operarios con un requisito central:
- Secundario finalizado sin adeudar materias
Para este puesto, el currículum debe enviarse con el asunto “OPERARIO” a la siguiente dirección: seleccion.millan.mendoza@gmail.com.