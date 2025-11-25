Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan vigiladores para concesionaria de autos

La empresa de seguridad privada Bauber abrió una búsqueda para cubrir puestos de vigilancia en una importante concesionaria de autos ubicada en Guaymallén. Conocé los requisitos y cómo postular.

Bauber Seguridad Privada es una compañía mendocina dedicada a brindar servicios de vigilancia y protección en comercios, industrias y eventos.

La firma trabaja con distintas empresas de la provincia y, en esta oportunidad, anunció una búsqueda activa para reforzar el equipo de seguridad en una concesionaria automotriz de Guaymallén.

Principales responsabilidades

El vigilador deberá encargarse del control de accesos, prevención de incidentes, monitoreo del movimiento dentro del predio y asistencia general a la empresa contratante.

La empresa busca un perfil responsable, atento y con disponibilidad para trabajar en distintos turnos según necesidad del servicio.

¿Cuáles son los requisitos?

Según informó Bauber, los postulantes deben contar con:

Experiencia comprobable en el rubro.

comprobable en el rubro. Credencial REPRIV vigente, requisito obligatorio para trabajar en seguridad privada.

vigente, requisito obligatorio para trabajar en seguridad privada. Residencia en Guaymallén o zonas cercanas.

o zonas cercanas. Sexo: masculino.

masculino. Edad: entre 25 y 45 años.

¿Cómo postular?

Los interesados pueden enviar su currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: bauberseguridad@gmail.com