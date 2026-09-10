Oportunidad de empleo en Mendoza: Ciudad busca personal para las Colonias de Verano 2026 – 2027

Oportunidad de empleo en Mendoza: Ciudad busca personal para las Colonias de Verano 2026 – 2027

Mendoza

La convocatoria estará destinada a cubrir distintos roles durante la temporada de verano. La inscripción es online y hay tiempo para postularse hasta el 30 de octubre.

usuario
Redacción ElNueve.com

La Ciudad de Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar profesionales y estudiantes avanzados que quieran trabajar durante las Colonias de Verano 2026-2027, una propuesta destinada a niños, niñas y adolescentes de la Capital.

La búsqueda apunta a conformar el equipo que estará a cargo de las distintas actividades previstas para la temporada, que incluirán propuestas deportivas, náuticas y educativas.

Las colonias se desarrollarán entre el 14 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria de la Ciudad de Mendoza está dirigida a distintos perfiles vinculados con la actividad física, la recreación y la atención de los participantes.

Los puestos están destinados a:

  • Profesores y profesoras de Educación Física, con título habilitante.
  • Estudiantes avanzados de Educación Física, quienes deberán presentar un certificado de alumno regular.
  • Guardavidas, con certificación vigente.
  • Médicos y médicas, para tareas de prevención y asistencia durante las actividades.

Cómo anotarse a la convocatoria

La inscripción es online y estará disponible hasta el 30 de octubre.

Para postularse, los interesados deberán completar el formulario con sus datos personales y seleccionar la categoría profesional correspondiente.

Además, tendrán que adjuntar la documentación requerida según el puesto al que aspiren.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

  • Curriculum Vitae actualizado.
  • Título habilitante, en los casos correspondientes.
  • Certificación vigente de guardavidas.
  • Certificado de alumno regular, para estudiantes avanzados de Educación Física.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario oficial de la convocatoria.

Hacé click acá para inscribirte

Seguinos en