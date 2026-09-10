Oportunidad de empleo en Mendoza: Ciudad busca personal para las Colonias de Verano 2026 – 2027

La convocatoria estará destinada a cubrir distintos roles durante la temporada de verano. La inscripción es online y hay tiempo para postularse hasta el 30 de octubre.

La Ciudad de Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar profesionales y estudiantes avanzados que quieran trabajar durante las Colonias de Verano 2026-2027, una propuesta destinada a niños, niñas y adolescentes de la Capital.

La búsqueda apunta a conformar el equipo que estará a cargo de las distintas actividades previstas para la temporada, que incluirán propuestas deportivas, náuticas y educativas.

Las colonias se desarrollarán entre el 14 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria de la Ciudad de Mendoza está dirigida a distintos perfiles vinculados con la actividad física, la recreación y la atención de los participantes.

Los puestos están destinados a:

Profesores y profesoras de Educación Física, con título habilitante.

y profesoras de Educación Física, con título habilitante. Estudiantes avanzados de Educación Física, quienes deberán presentar un certificado de alumno regular.

avanzados de Educación Física, quienes deberán presentar un certificado de alumno regular. Guardavidas, con certificación vigente.

con certificación vigente. Médicos y médicas, para tareas de prevención y asistencia durante las actividades.

Cómo anotarse a la convocatoria

La inscripción es online y estará disponible hasta el 30 de octubre.

Para postularse, los interesados deberán completar el formulario con sus datos personales y seleccionar la categoría profesional correspondiente.

Además, tendrán que adjuntar la documentación requerida según el puesto al que aspiren.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Curriculum Vitae actualizado.

Vitae actualizado. Título habilitante, en los casos correspondientes.

habilitante, en los casos correspondientes. Certificación vigente de guardavidas.

vigente de guardavidas. Certificado de alumno regular, para estudiantes avanzados de Educación Física.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario oficial de la convocatoria.