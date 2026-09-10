Oportunidad de empleo en Mendoza: Ciudad busca personal para las Colonias de Verano 2026 – 2027

La convocatoria estará destinada a cubrir distintos roles durante la temporada de verano. La inscripción es online y hay tiempo para postularse hasta el 30 de octubre.
La Ciudad de Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar profesionales y estudiantes avanzados que quieran trabajar durante las Colonias de Verano 2026-2027, una propuesta destinada a niños, niñas y adolescentes de la Capital.
La búsqueda apunta a conformar el equipo que estará a cargo de las distintas actividades previstas para la temporada, que incluirán propuestas deportivas, náuticas y educativas.
Las colonias se desarrollarán entre el 14 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria de la Ciudad de Mendoza está dirigida a distintos perfiles vinculados con la actividad física, la recreación y la atención de los participantes.
Los puestos están destinados a:
- Profesores y profesoras de Educación Física, con título habilitante.
- Estudiantes avanzados de Educación Física, quienes deberán presentar un certificado de alumno regular.
- Guardavidas, con certificación vigente.
- Médicos y médicas, para tareas de prevención y asistencia durante las actividades.
Cómo anotarse a la convocatoria
La inscripción es online y estará disponible hasta el 30 de octubre.
Para postularse, los interesados deberán completar el formulario con sus datos personales y seleccionar la categoría profesional correspondiente.
Además, tendrán que adjuntar la documentación requerida según el puesto al que aspiren.
Entre los documentos solicitados se encuentran:
- Curriculum Vitae actualizado.
- Título habilitante, en los casos correspondientes.
- Certificación vigente de guardavidas.
- Certificado de alumno regular, para estudiantes avanzados de Educación Física.
La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario oficial de la convocatoria.