Mendoza: por qué no abrirán los supermercados, comercios y shoppings el lunes 28 de septiembre

La provincia se prepara para una jornada especial por el Día del Empleado de Comercio. La fecha se conmemora el 26 de septiembre, pero este año el descanso se trasladará al lunes 28. Qué comercios permanecerán cerrados, qué actividades podrán funcionar y cómo se paga si se trabaja.

El próximo lunes 28 de septiembre cambiará la actividad comercial en Mendoza por el Día del Empleado de Comercio. Supermercados, mayoristas y la mayoría de los locales permanecerán cerrados durante la jornada, mientras que algunos espacios gastronómicos y de entretenimiento de los shoppings podrán funcionar. Qué establece la ley y cómo se paga si un empleado trabaja.

El próximo lunes 28 de septiembre, gran parte de la actividad comercial de Mendoza permanecerá cerrada por la celebración del Día del Empleado de Comercio.

La fecha se conmemora cada 26 de septiembre, pero en 2026 el descanso correspondiente fue trasladado al lunes siguiente. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza confirmaron que durante esa jornada los trabajadores tendrán garantizado el descanso correspondiente.

“Este lunes 28 de septiembre, las y los empleados de comercio celebramos nuestro día con el cierre de los comercios, garantizando el descanso correspondiente”, señalaron desde la organización.

La medida alcanza a distintos sectores de la actividad comercial, por lo que quienes tengan previsto realizar compras deberán tener en cuenta que supermercados, mayoristas, comercios de calle y locales comerciales de los shoppings no atenderán al público.

Qué comercios estarán cerrados en Mendoza

Durante el lunes 28 de septiembre, el cierre alcanzará a buena parte de los establecimientos comerciales de la provincia.

Entre los principales sectores que no abrirán sus puertas se encuentran:

Supermercados e hipermercados.

Complejos mayoristas.

Tiendas de indumentaria.

Comercios de calle.

Locales comerciales dentro de shoppings y centros comerciales.

En el Centro de Mendoza, los comercios también permanecerán cerrados, salvo aquellos que sean atendidos directamente por sus propios dueños.

Cómo funcionarán los shoppings el lunes 28 de septiembre

El cierre de los locales comerciales de los shoppings no necesariamente implica que todos los espacios de los centros comerciales permanezcan completamente cerrados.

De acuerdo con la modalidad habitual para esta jornada, sectores como gastronomía, patios de comidas, cines y espacios de entretenimiento pueden funcionar según sus propios horarios y condiciones.

La situación es diferente para los locales destinados a la venta de productos, que permanecerán cerrados durante la jornada.

¿Pueden abrir los comercios atendidos por sus dueños?

Existe una excepción para los pequeños establecimientos comerciales que sean atendidos directamente por sus propietarios.

En esos casos, la apertura puede realizarse de manera opcional, ya que no se trata de empleados de comercio que deban prestar servicios durante la jornada.

Qué pasa si un empleado trabaja el Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio tiene un régimen equiparado al de un feriado nacional a los efectos laborales correspondientes.

La prestación de tareas durante esa jornada es optativa para el trabajador. Si decide no concurrir, no puede ser sancionado ni sufrir un descuento en su remuneración mensual por esa ausencia.

En caso de que el empleador solicite que el trabajador preste servicios y este acepte, corresponde aplicar el régimen de pago establecido para los días feriados.

Quienes trabajen durante el lunes 28 de septiembre deberán recibir una remuneración con un recargo del 100%, es decir, el pago correspondiente a una jornada doble.

Cuál es el origen del Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio tiene su origen en una fecha clave para la historia de los derechos laborales en Argentina.

La conmemoración recuerda la sanción de la Ley 11.729, aprobada el 26 de septiembre de 1934 e impulsada por la organización gremial de los empleados de comercio.

Aquella legislación representó un avance significativo para los trabajadores del sector al establecer derechos vinculados con la estabilidad laboral, las licencias pagas por enfermedad y accidentes de trabajo y las indemnizaciones por despido injustificado.

Con el paso de los años, el 26 de septiembre quedó establecido como el día destinado a reconocer a los trabajadores de la actividad comercial.