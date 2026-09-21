Mendoza: ¿cuándo podría volver el viento Zonda esta semana?

El viento Zonda podría volver a sentirse en Mendoza durante los próximos días, con mayor probabilidad en algunos sectores de la provincia. El pronóstico también anticipa nuevas nevadas en Alta Montaña, por lo que las condiciones en la cordillera podrían complicarse nuevamente y afectar el tránsito por el Paso Cristo Redentor.

El comienzo de la primavera traerá cambios bruscos en el tiempo en Mendoza: después del calor y el Zonda del fin de semana, el fenómeno podría regresar a mitad de semana, acompañado por un nuevo ingreso de inestabilidad y nevadas en Alta Montaña. El pronóstico también mantiene bajo atención al Paso Cristo Redentor y anticipa otra posible jornada de viento hacia el sábado.

Después de las altas temperaturas y el viento Zonda que afectaron a Mendoza durante el fin de semana, el comienzo de la primavera llega con un nuevo escenario de inestabilidad. De acuerdo con el meteorólogo Fernando Jara, existe la posibilidad de que el fenómeno vuelva a presentarse durante esta semana y que incluso se extienda hasta el fin de semana.

La mayor atención estará puesta en miércoles y jueves, cuando se espera el desarrollo de condiciones favorables para la aparición de Zonda en distintos sectores de la provincia. El fenómeno podría sentirse especialmente en Malargüe, la precordillera y sectores del Valle de Uco, mientras que en el llano la posibilidad sería más acotada.

Cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

Para este martes 22 de septiembre, el panorama será más estable en comparación con los días posteriores. Se espera viento del norte débil desde las 13 hasta las 21, con incidencia sobre toda la provincia. En la franja este, las condiciones podrían prolongarse durante la madrugada del miércoles.

Durante la mañana habrá cielo seminublado, aunque desde el mediodía se espera una disminución de la nubosidad y cielo despejado. Hacia la noche podría aumentar nuevamente la nubosidad en la Zona Sur de Mendoza. No se prevén precipitaciones en el llano.

En promedio, las temperaturas previstas para el llano serán: Máxima: entre 20 y 21 °C. Mínima en el resto de la provincia: entre 6 y 7 °C.

En Alta Montaña, el cielo se presentará seminublado en los sectores sur y central, con mayor nubosidad hacia la noche y sin precipitaciones previstas para esta jornada.

El miércoles vuelve el Zonda y aumenta la inestabilidad

El cambio más importante llegará durante el miércoles 23 de septiembre. Según el pronóstico, desde las 11 podría comenzar a registrarse viento Zonda moderado en Malargüe, el sur de Malargüe y toda la precordillera, con velocidades estimadas en torno a los 35 km/h.

El fenómeno también podría alcanzar, aunque con menor intensidad, sectores del Valle de Uco y el Valle de Uspallata a partir de las 14.

En algunas zonas, especialmente Malargüe, el sur del Valle de Uco y áreas cordilleranas, el Zonda podría extenderse durante la madrugada del jueves.

El miércoles también traerá un ascenso de las temperaturas en el llano. La máxima se ubicará entre 24 y 25 °C, mientras que la mínima será de entre 4 y 5 °C en Malargüe y de aproximadamente 8 °C en el resto de Mendoza.

Nevadas en Alta Montaña: vuelve a complicarse la cordillera

Mientras el Zonda gana protagonismo en distintos sectores de Mendoza, la situación será diferente en Alta Montaña. El pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad durante el miércoles y la posibilidad de precipitaciones débiles inicialmente en el sector sur de la cordillera.

A partir de las 15, esas precipitaciones podrían extenderse hacia otros sectores de la Alta Montaña mendocina. El escenario podría profundizarse durante la tarde y la noche, con nuevas nevadas en la cordillera que podrían complicar el tránsito en el Paso Cristo Redentor.