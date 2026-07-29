Los presos que hicieron un vivo con un streamer serán sancionados: qué dijo la ministra de Seguridad

Mercedes Rus confirmó que los cinco internos identificados tras aparecer en una transmisión por redes sociales ya fueron sumariados y serán trasladados a un sector con mayores restricciones. Además, reveló cuántos celulares se secuestran por día en las cárceles mendocinas.

La aparición de cinco presos del penal San Felipe en una transmisión en vivo con el streamer Valentín Melo dejó al descubierto un problema que el Gobierno de Mendoza intenta erradicar desde hace más de dos años: el ingreso y uso ilegal de teléfonos celulares en las cárceles. Tras la viralización del video, el Ministerio de Seguridad y Justicia inició una investigación que permitió identificar a los internos involucrados, secuestrar los dispositivos utilizados y aplicar las primeras sanciones disciplinarias.

Qué sanción recibirán los presos que participaron del vivo con Valentín Melo

Durante una conferencia de prensa, la ministra explicó que la investigación comenzó a partir de una alerta generada por el área de inteligencia penitenciaria, que permitió actuar rápidamente dentro del complejo.

“Se secuestraron cinco teléfonos celulares, se inició el correspondiente sumario administrativo y los internos serán trasladados a un sector con menos beneficios y mayores restricciones“, aseguró Rus.

La funcionaria explicó que este tipo de sanciones impactan directamente en la conducta penitenciaria de los internos, un requisito clave para acceder a salidas transitorias, regímenes de progresividad o futuros beneficios vinculados con la libertad.

“Cuando una persona privada de libertad acumula sanciones disciplinarias pierde puntos en su calificación de conducta, lo que limita sus posibilidades de acceder a esos beneficios”, remarcó.

Según detalló la ministra, los cinco detenidos ya fueron identificados y están alojados en el módulo 8B del complejo penitenciario San Felipe.

Rus señaló que, salvo uno de ellos, el resto cumple condenas por delitos considerados de menor gravedad. “De los cinco internos, solamente uno registra antecedentes por homicidio. Los demás cumplen condenas por otros delitos de menor entidad”, explicó.

El Gobierno asegura que redujo un 70% la circulación de celulares en las cárceles

La ministra aprovechó el episodio para defender la política que implementó el Gobierno desde diciembre de 2023 para combatir el uso de celulares dentro de los penales. Recordó que cuando comenzó la actual gestión existían 16.800 teléfonos habilitados judicialmente, además de una cantidad indeterminada de dispositivos clandestinos.

“Desde que asumimos dijimos que no iba a haber más celulares en manos de personas privadas de libertad. Hoy ya logramos retirar aproximadamente el 70% de esos dispositivos”, afirmó. Pese a ello, reconoció que continúan apareciendo nuevos intentos de ingreso y que los controles siguen siendo permanentes.

Cuántos celulares intentan ingresar a las cárceles de Mendoza

La titular de Seguridad reveló que actualmente las requisas permiten secuestrar un promedio de 16 teléfonos celulares por día, aunque aclaró que esa cifra corresponde únicamente a los aparatos encontrados dentro de los establecimientos.

Además, informó que durante las últimas dos semanas se evitó el ingreso de 782 celulares, detectados antes de que llegaran a manos de los internos. “El trabajo no solo consiste en retirar los teléfonos que ya están dentro de los penales, sino también en impedir que ingresen nuevos dispositivos”, sostuvo.

Como parte del plan de modernización del Servicio Penitenciario de Mendoza, el Gobierno anunció que continuará incorporando tecnología para reforzar los controles.

Rus explicó que actualmente funcionan sistemas portátiles de inhibición de señales utilizados durante requisas y allanamientos judiciales, capaces también de bloquear drones utilizados para ingresar teléfonos, drogas u otros elementos prohibidos.

Además, la Provincia avanza en una nueva licitación para incorporar body scan, escáneres y un sistema de inhibición permanente en sectores de máxima seguridad.

Entre las próximas medidas figura la instalación de un sistema específico de bloqueo de comunicaciones en el área de máxima seguridad del complejo Almafuerte, donde permanecen alojados los internos considerados de mayor peligrosidad.

“Estamos gestionando una inhibición específica para esa zona, que impedirá cualquier tipo de comunicación telefónica sin afectar el funcionamiento interno del Servicio Penitenciario, que utiliza el sistema TETRA”, explicó la ministra.

Solo un grupo reducido puede utilizar celulares de manera excepcional

La funcionaria aclaró que actualmente únicamente existe una autorización judicial para un grupo específico de internas.

Se trata de mujeres privadas de libertad que conservan la responsabilidad parental sobre sus hijos y utilizan dispositivos únicamente para acompañar cuestiones vinculadas con la escolaridad, bajo condiciones determinadas por la Justicia.

Fuera de esa excepción, el uso de teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza permanece completamente prohibido y cualquier incumplimiento deriva en sanciones administrativas, disciplinarias y judiciales.