Mendoza: estas zonas podrían tener problemas con el agua este sábado por trabajos en el dique Potrerillos

La Dirección de Hidráulica realizará tareas de mantenimiento en el dique Potrerillos este sábado 1 de agosto. La maniobra podría afectar la producción de agua potable y generar inconvenientes en distintos sectores del Gran Mendoza.

Los vecinos de distintos departamentos del Gran Mendoza deberán hacer un uso responsable del agua este sábado 1 de agosto, debido a una maniobra de mantenimiento programada en el dique Potrerillos que podría provocar baja presión o inconvenientes temporales en el servicio de agua potable en algunas zonas.

La intervención será realizada por la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente y afectará el funcionamiento de varias plantas potabilizadoras operadas por Aysam, debido al incremento de la turbiedad del agua que ingresará desde el río Mendoza.

Por qué realizarán trabajos en el dique Potrerillos

Las tareas consisten en la apertura del Descargador de Fondo (DDF) del dique Potrerillos, una operación de mantenimiento que forma parte de los controles periódicos para eliminar sedimentos acumulados y preservar el correcto funcionamiento de la infraestructura hídrica y energética de la provincia.

La maniobra comenzará a las 8 de la mañana y tendrá una duración aproximada de una hora y media, aunque las autoridades advirtieron que el aumento del caudal del río Mendoza continuará durante varias horas mientras el agua avance aguas abajo.

Por este motivo, también recomendaron no acercarse a las márgenes del río ni ingresar a su cauce, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

Mendoza: qué zonas podrían tener problemas con el agua este sábado 1 de agosto

Como consecuencia del incremento en la turbiedad del agua, podrían verse afectados los procesos de producción de las plantas potabilizadoras Luján I y II, Alto Godoy y Benegas. Si bien Aysam no confirmó un corte generalizado del servicio, sí advirtió que podrían registrarse inconvenientes o disminución de presión en las siguientes zonas:

Ciudad de Mendoza

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª Sección.

Barrio La Favorita.

Godoy Cruz

Las Tortugas .

. San Francisco del Monte .

. Benegas .

. Zona oeste.

Guaymallén

Dorrego .

. Las Cañas .

. Villa Nueva .

. San José .

. Kilómetro 11 .

. Pedro Molina.

Las Heras

Zona centro.

Zona oeste.

Zona noroeste.

Luján de Cuyo

La Puntilla .

. Carrodilla.

Maipú

Coquimbito.

Desde Aysam solicitaron a la población utilizar el agua de manera responsable durante toda la jornada y administrar las reservas domiciliarias para reducir el impacto de posibles inconvenientes en el suministro.

Las autoridades explicaron que los trabajos fueron programados para un sábado, ya que durante los fines de semana disminuye el consumo por la menor actividad en escuelas, organismos públicos y oficinas, lo que facilita la operación de las plantas potabilizadoras y reduce las posibilidades de interrupciones masivas del servicio.

También piden extremar los cuidados en el río Mendoza

Además del posible impacto sobre el servicio de agua potable, la Dirección de Hidráulica recordó que la apertura del descargador provocará un aumento importante del caudal del río Mendoza.

Por ese motivo, recomendaron evitar actividades recreativas en sus márgenes, no ingresar al cauce y respetar todas las indicaciones de los organismos de seguridad mientras se desarrollan las maniobras de mantenimiento.