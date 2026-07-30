Este jueves comienza el Zonda: ¿en qué zonas y cuándo se sentirá más fuerte?

Contingencias Climáticas de la provincia señaló que el viento caliente se podrá sentir en algunos lugares este jueves. Para mañana se espera que llegue al llano.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia anunció que este jueves comenzará a sentirse el viento Zonda y que se espera que el viernes se de con más intensidad y en zonas del llano.

¿Cómo estará este jueves 30-07-2026?

Este jueves estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargue y precordillera. Parcial nublado en cordillera

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C

Viernes 31-07-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 9°C

Sábado 01-08-2026

Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 10°C

Domingo 02-08-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C