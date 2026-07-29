Las Heras: un motociclista murió tras chocar de frente contra una camioneta en Ruta 40

El fatal accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de Paso Hondo y Ruta 40, en Las Heras. La víctima tenía 35 años y falleció en el lugar.

Un motociclista de 35 años murió este miércoles por la tarde luego de protagonizar un violento choque frontal contra una camioneta en las inmediaciones de Paso Hondo y Ruta 40 en Las Heras.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 16:05. Según las primeras pericias, el conductor de una motocicleta Corven Hunter 150 cc circulaba por calle Paso Hondo, en sentido oeste-este, cuando por motivos que aún se investigan habría invadido el carril contrario.

En ese momento impactó de frente contra una camioneta Rastrojero, que transitaba en dirección opuesta. La violencia del choque provocó graves lesiones al motociclista, quien falleció antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó rápidamente al lugar para asistir a las personas involucradas. Sin embargo, los profesionales de la salud solo pudieron constatar el fallecimiento del motociclista de 35 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la camioneta Rastrojero, un joven de 27 años, sufrió politraumatismos moderados.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó bajo observación médica. En tanto, el acompañante que viajaba en el vehículo resultó ileso.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, efectivos policiales de la jurisdicción, agentes de Tránsito Municipal de Las Heras, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado y especialistas de Policía Científica.