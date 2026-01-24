Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de limpieza busca personal para trabajar part time

Cleanit, la empresa dedicada a servicios de limpieza, se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

La empresa Cleanit Servicios de Limpieza, dedicada a la prestación de servicios integrales para empresas e instituciones, abrió una nueva convocatoria laboral para reforzar su equipo de trabajo en el Gran Mendoza.

La búsqueda está orientada a cubrir un puesto en un centro de día, con modalidad part time.

Acerca del puesto de trabajo

La búsqueda está dirigida a personal de limpieza para empresas, con desempeño específico en un centro de día.

Las tareas estarán relacionadas con la higiene y mantenimiento de los espacios, respetando normas de cuidado y convivencia acordes al lugar de trabajo.

Modalidad

El puesto de trabajo es con modalidad part time, con una carga horaria de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas.

¿Cuáles son los requisitos?

Mujer, de entre 25 y 45 años.

de entre 25 y 45 años. Experiencia comprobable en el rubro limpieza.

comprobable en el rubro limpieza. Certificado de antecedentes penales vigente (excluyente).

de antecedentes penales vigente Capacidad para afrontar situaciones propias del funcionamiento de un centro de día.

para afrontar situaciones propias del funcionamiento de un centro de día. Residir en zonas cercanas a Ciudad de Mendoza o Luján de Cuyo.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: rrhh.cleanit@gmail.com