Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de limpieza busca personal para trabajar part time

Cleanit, la empresa dedicada a servicios de limpieza, se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
La empresa Cleanit Servicios de Limpieza, dedicada a la prestación de servicios integrales para empresas e instituciones, abrió una nueva convocatoria laboral para reforzar su equipo de trabajo en el Gran Mendoza.
La búsqueda está orientada a cubrir un puesto en un centro de día, con modalidad part time.
Acerca del puesto de trabajo
La búsqueda está dirigida a personal de limpieza para empresas, con desempeño específico en un centro de día.
Las tareas estarán relacionadas con la higiene y mantenimiento de los espacios, respetando normas de cuidado y convivencia acordes al lugar de trabajo.
Modalidad
El puesto de trabajo es con modalidad part time, con una carga horaria de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas.
¿Cuáles son los requisitos?
- Mujer, de entre 25 y 45 años.
- Experiencia comprobable en el rubro limpieza.
- Certificado de antecedentes penales vigente (excluyente).
- Capacidad para afrontar situaciones propias del funcionamiento de un centro de día.
- Residir en zonas cercanas a Ciudad de Mendoza o Luján de Cuyo.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: rrhh.cleanit@gmail.com