AUH: quiénes van a cobrar los $141000 completos en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en determinados casos la Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga sin retenciones, es decir, al 100% del monto mensual. La medida surge de un nuevo esquema impulsado por el Ministerio de Capital Humano y apunta a simplificar el cobro para las familias que cumplen con los requisitos sanitarios.

La iniciativa, establecida a través de resoluciones oficiales, generó dudas entre los beneficiarios sobre en qué situaciones se cobra la asignación completa. El pago sin descuentos solo se aplica cuando el Estado puede verificar de manera automática el cumplimiento de los controles de salud.

AUH sin retenciones: quiénes cobran el 100%

El pago total de la AUH está dirigido a familias con niños de hasta 4 años inclusive. En estos casos, Anses liquida el beneficio completo siempre que se cumplan una serie de condiciones vinculadas a la salud:

Que el menor tenga hasta 4 años (no aplica desde los 5 años).

Estar inscripto en el Plan Sumar .

. Tener los controles médicos cargados en los sistemas oficiales.

Contar con el calendario nacional de vacunación al día.

Que el Ministerio de Salud de la Nación Argentina pueda validar estos datos automáticamente.

Cuando toda esta información está registrada y validada, el organismo previsional deposita el 100% del monto de la AUH en el pago mensual, sin aplicar la retención habitual.

Para mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica un nuevo aumento por movilidad. AUH: cuánto vas a cobrar en mayo del 2026 Esto es lo que vas a cobrar por la AUH en mayo AUH al 100%: aproximadamente $141.000 por hijo

aproximadamente Pago mensual (80%): alrededor de $113000

alrededor de 20% retenido: cerca de $28000 Cuándo se mantiene el descuento del 20%

En los casos en que Anses no puede verificar los datos sanitarios, se mantiene el esquema tradicional de pago. Esto implica que el beneficiario cobra el 80% mensual y el 20% restante queda retenido hasta presentar la documentación correspondiente.

Las situaciones en las que se aplica esta modalidad son:

Falta de registro de controles de salud en el sistema.

Menores no inscriptos en el sistema sanitario.

Imposibilidad de validar el calendario de vacunación.

Niños de 5 años o más, que deben acreditar escolaridad.

En estos casos, el monto retenido se recupera posteriormente con la presentación de la Libreta AUH, trámite que puede realizarse a través de la plataforma Mi Anses o en oficinas del organismo sin turno.