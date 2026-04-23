Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería suma personal

Reconocida cadena de helados con presencia en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Helados Lomoro, reconocida fábrica de helados en Mendoza, se especializa en la elaboración y comercialización de productos artesanales, destacándose por su calidad y trayectoria en el rubro.

Con presencia en el mercado local, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar talento a su equipo de trabajo.

Acerca del puesto de trabajo

La búsqueda está orientada a personas capaces de desenvolverse en entornos dinámicos y con contacto constante con el público.

Sueldo: bajo escala salarial

Las tareas incluyen:

Venta de productos

de productos Manejo de caja

Facturación

Uso de sistemas de gestión

¿Cuáles son los requisitos?

Residir en Gran Mendoza o Guaymallén

o Experiencia comprobable mayor a 5 años en puestos similares

mayor a 5 años en puestos similares Buena presencia

Manejo del sistema Mister Comanda

Mister Comanda Experiencia en cierres de caja y facturación

en cierres de caja y facturación Proactividad

¿Cómo postular?

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: busqueda@heladoslomoro.com.ar