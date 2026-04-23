Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería suma personal

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería suma personal

Mendoza

Reconocida cadena de helados con presencia en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

usuario
Redacción ElNueve.com

Helados Lomoro, reconocida fábrica de helados en Mendoza, se especializa en la elaboración y comercialización de productos artesanales, destacándose por su calidad y trayectoria en el rubro.

Con presencia en el mercado local, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar talento a su equipo de trabajo.

Acerca del puesto de trabajo

La búsqueda está orientada a personas capaces de desenvolverse en entornos dinámicos y con contacto constante con el público.

  • Sueldo: bajo escala salarial

Las tareas incluyen:

  • Venta de productos
  • Manejo de caja
  • Facturación
  • Uso de sistemas de gestión

¿Cuáles son los requisitos?

  • Residir en Gran Mendoza o Guaymallén
  • Experiencia comprobable mayor a 5 años en puestos similares
  • Buena presencia
  • Manejo del sistema Mister Comanda
  • Experiencia en cierres de caja y facturación
  • Proactividad

¿Cómo postular?

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: busqueda@heladoslomoro.com.ar

Seguinos en