Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida heladería suma personal

Reconocida cadena de helados con presencia en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Helados Lomoro, reconocida fábrica de helados en Mendoza, se especializa en la elaboración y comercialización de productos artesanales, destacándose por su calidad y trayectoria en el rubro.
Con presencia en el mercado local, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar talento a su equipo de trabajo.
Acerca del puesto de trabajo
La búsqueda está orientada a personas capaces de desenvolverse en entornos dinámicos y con contacto constante con el público.
- Sueldo: bajo escala salarial
Las tareas incluyen:
- Venta de productos
- Manejo de caja
- Facturación
- Uso de sistemas de gestión
¿Cuáles son los requisitos?
- Residir en Gran Mendoza o Guaymallén
- Experiencia comprobable mayor a 5 años en puestos similares
- Buena presencia
- Manejo del sistema Mister Comanda
- Experiencia en cierres de caja y facturación
- Proactividad
¿Cómo postular?
Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: busqueda@heladoslomoro.com.ar