Oportunidad de empleo en Mendoza:  buscan personal para limpieza urbana

Consultora dedicada a gestión de recursos humanos abrió una oportunidad de empleo para sumar personal en distintos puestos de limpieza urbana. Conocé los requisitos y cómo postular.
Delfoi Servicios y Consultoría es una firma dedicada a la gestión de recursos humanos y servicios operativos, con presencia en Mendoza.
En esta oportunidad, abrió una oportunidad de empleo para seleccionar personal para cubrir distintos puestos vinculados a limpieza urbana en el departamento de Guaymallén.
Las vacantes disponibles
Corredores para recolección
La empresa incorpora corredores para tareas de recolección urbana, orientadas al trabajo en vía pública junto a camiones recolectores.
Requisitos
- Hombres entre 20 y 30 años
- Excelente estado físico
- Certificado de buena conducta
- Residir preferentemente en Guaymallén o zonas cercanas a Jesús Nazareno
Remuneración
- Sueldo: $1.400.000 en mano
Operarios de limpieza urbana
Se buscan operarios para tareas de limpieza urbana, mantenimiento de espacios públicos y trabajos generales en la vía pública.
Requisitos
- Hombres entre 20 y 35 años
- Experiencia previa (preferentemente) en empresas de limpieza o construcción
- Certificado de buena conducta
- Residir en zonas cercanas a Villanueva, Guaymallén
Condiciones laborales
- Trabajo permanente
- Sueldo por encima del CCT: $940.000 en mano
¿Cómo postularse?
Los interesados deben enviar su CV a: recursoshumanos@delfoi.com.ar con el asunto según el puesto:
- Corredores para recolección Gllen
- Limpieza urbana (cunetas Gllen)