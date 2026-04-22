Oportunidad de empleo en Mendoza:  buscan personal para limpieza urbana

Consultora dedicada a gestión de recursos humanos abrió una oportunidad de empleo para sumar personal en distintos puestos de limpieza urbana. Conocé los requisitos y cómo postular.

Delfoi Servicios y Consultoría es una firma dedicada a la gestión de recursos humanos y servicios operativos, con presencia en Mendoza.

En esta oportunidad, abrió una oportunidad de empleo para seleccionar personal para cubrir distintos puestos vinculados a limpieza urbana en el departamento de Guaymallén.

Las vacantes disponibles

Corredores para recolección

La empresa incorpora corredores para tareas de recolección urbana, orientadas al trabajo en vía pública junto a camiones recolectores.

Requisitos

Hombres entre 20 y 30 años

entre 20 y 30 años Excelente estado físico

Certificado de buena conducta

de buena conducta Residir preferentemente en Guaymallén o zonas cercanas a Jesús Nazareno

Remuneración

Sueldo: $1.400.000 en mano

Operarios de limpieza urbana

Se buscan operarios para tareas de limpieza urbana, mantenimiento de espacios públicos y trabajos generales en la vía pública.

Requisitos

Hombres entre 20 y 35 años

entre 20 y 35 años Experiencia previa (preferentemente) en empresas de limpieza o construcción

en empresas de limpieza o construcción Certificado de buena conducta

Residir en zonas cercanas a Villanueva, Guaymallén

Condiciones laborales

Trabajo permanente

permanente Sueldo por encima del CCT: $940.000 en mano

¿Cómo postularse?

Los interesados deben enviar su CV a: recursoshumanos@delfoi.com.ar con el asunto según el puesto: