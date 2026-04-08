Oportunidad de empleo en Mendoza: comercio dedicado a la venta de pinturas suma personal

Comercio dedicado a la venta de pinturas e insumos para el hogar y la construcción se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Una pinturería ubicada en Guaymallén abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su local.
Se trata de La Casa del Lustrador, un comercio dedicado a la venta de pinturas y productos relacionados, que forma parte del rubro de insumos para el hogar y la construcción.
Acerca del trabajo
La vacante implica atención al público en el local, junto con el control de precios y stock de mercadería.
La jornada es full time, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
¿Cuáles son los requisitos?
- Secundario completo (excluyente)
- Al menos 1 año de experiencia en ventas (preferentemente en pinturerías)
- Carnet de conducir B1 o superior
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: insumosmadererosventas@gmail.com