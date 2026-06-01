Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este martes 2 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 2 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 2 de junio

Habrá cortes de luz para este martes 2 de junio en:

Las Heras

Entre calles Independencia, Lateral Oeste del Acceso Norte, Juan José Paso, Lisandro Moyano y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Alberti, Taboada, Modesto Gaviola, Jujuy y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Olavarría, hacia el este de Terrada, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 12.30 h.

En la intersección de la Ruta Provincial N°15 con callejón Cabrini y adyacencias; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Reconquista, Argumedo, Defensa, 25 de Mayo y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.

Lavalle

En calle Roque Montenegro, entre Costa Canal y callejón Villalobos. En callejón Villalobos, hacia el norte de Montenegro, y adyacencias; Jocolí. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Luis Danti, hacia el este del Corredor Productivo; El Algarrobo. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°97, hacia el sur de la Ruta Provincial N°92; Campo de Los Andes. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Provincial N°92, entre la Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle San Martín Norte, hacia el norte de calle Fray Inalicán. En el barrio El Esfuerzo y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael