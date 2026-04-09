Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico suma personal part time

Empresa gastronómica se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo part time. Conocé los requisitos y cómo postular.
Olive Gluten Free es un emprendimiento gastronómico ubicado en Maipú, especializado en la elaboración y venta de productos sin TACC.
Se enfoca en ofrecer opciones seguras y de calidad para personas con celiaquía o que eligen una alimentación libre de gluten, combinando pastelería, cafetería y atención personalizada al cliente.
En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.
Acerca de la vacante
Olive Gluten Free encuentra en la búsqueda de personal para desempeñarse como cajera/o y atención al público.
El puesto está orientado a personas para desenvolverse en un entorno gastronómico.
- Lugar de trabajo: Maipú, Mendoza
- Jornada: Part time
Requisitos
- Simpatía y buena predisposición
- Proactividad
- Buena comunicación
- Experiencia en puestos similares
Lo que la empresa valora
- Experiencia en cafeterías
- Manejo de sistemas de gestión
- Experiencia en control y conteo de stock
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV al correo:
- empleo@oliveglutenfree.com.ar
- Asunto: ATENCIÓN