Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico suma personal part time

Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico suma personal part time

Mendoza

Empresa gastronómica se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo part time. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Olive Gluten Free es un emprendimiento gastronómico ubicado en Maipú, especializado en la elaboración y venta de productos sin TACC.

Se enfoca en ofrecer opciones seguras y de calidad para personas con celiaquía o que eligen una alimentación libre de gluten, combinando pastelería, cafetería y atención personalizada al cliente.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

Acerca de la vacante

Olive Gluten Free encuentra en la búsqueda de personal para desempeñarse como cajera/o y atención al público.

El puesto está orientado a personas para desenvolverse en un entorno gastronómico.

  • Lugar de trabajo: Maipú, Mendoza
  • Jornada: Part time

Requisitos

  • Simpatía y buena predisposición
  • Proactividad
  • Buena comunicación
  • Experiencia en puestos similares

Lo que la empresa valora

  • Experiencia en cafeterías
  • Manejo de sistemas de gestión
  • Experiencia en control y conteo de stock

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV al correo:

  • empleo@oliveglutenfree.com.ar
  • Asunto: ATENCIÓN
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