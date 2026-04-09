Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico suma personal part time

Empresa gastronómica se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo part time. Conocé los requisitos y cómo postular.

Olive Gluten Free es un emprendimiento gastronómico ubicado en Maipú, especializado en la elaboración y venta de productos sin TACC.

Se enfoca en ofrecer opciones seguras y de calidad para personas con celiaquía o que eligen una alimentación libre de gluten, combinando pastelería, cafetería y atención personalizada al cliente.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

Acerca de la vacante

Olive Gluten Free encuentra en la búsqueda de personal para desempeñarse como cajera/o y atención al público.

El puesto está orientado a personas para desenvolverse en un entorno gastronómico.

Lugar de trabajo: Maipú, Mendoza

Maipú, Mendoza Jornada: Part time

Requisitos

Simpatía y buena predisposición

y buena predisposición Proactividad

Buena comunicación

Experiencia en puestos similares

Lo que la empresa valora

Experiencia en cafeterías

en cafeterías Manejo de sistemas de gestión

de gestión Experiencia en control y conteo de stock

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV al correo: