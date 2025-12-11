Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa busca personal para el área de depósito y de limpieza con incorporación inmediata

Empresa ubicada en Godoy Cruz abrió una búsqueda laboral para cubrir un puesto de operario de depósito y limpieza por un período registrado de dos meses. Conocé los requisitos y cómo postular.

La empresa ubicada en Godoy Cruz, desarrolla actividades de logística interna y organización de espacios, por lo que necesita sumar personal para reforzar su equipo en una etapa puntual de trabajo intensivo.

El puesto es temporal, por un período de dos meses.

Acerca del puesto de trabajo

El operario seleccionado deberá realizar funciones vinculadas al mantenimiento y orden del espacio de trabajo, entre ellas:

Reordenamiento de archivos.

Limpieza general.

general. Reacondicionamiento del depósito y áreas relacionadas.

¿Cuáles son los requisitos?

Contar con botines de seguridad y ropa de trabajo (excluyente).

y ropa de Experiencia en manejo de montacargas (deseable).

en manejo de montacargas (deseable). Buena predisposición para trabajos de fuerza.

para trabajos de fuerza. Autonomía, responsabilidad y orden.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden comunicarse al siguiente número:

Teléfono / WhatsApp: 2612397475

El ingreso está previsto para el 15 de diciembre.