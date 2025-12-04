Oportunidad de empleo en Mendoza: residencia geriátrica suma personal en distintas áreas

La residencia de adultos mayores lanzó una convocatoria para incorporar personal para distintas áreas. Conocé los puestos de trabajo, los requisitos y cómo postular.

Una residencia de adultos mayores ubicada en la Ciudad de Mendoza abrió nuevas vacantes de búsquedas laborales.

El centro se dedica al cuidado integral de personas mayores, brindando servicios de alojamiento, asistencia diaria y mantenimiento del hogar, y ahora busca sumar nuevos perfiles para fortalecer su staff y garantizar un ambiente seguro y confortable para los residentes.

Puestos disponibles

Personal de limpieza

Requisitos

Edad: entre 25 y 47 años.

entre 25 y 47 años. Disponibilidad horaria.

Experiencia comprobable en tareas de limpieza.

Asistente geriátrica

Requisitos

Edad: entre 25 y 47 años.

entre 25 y 47 años. Disponibilidad horaria.

horaria. Experiencia comprobable en cuidado de adultos mayores (deseable).

comprobable en cuidado de adultos mayores Vocación de servicio, responsabilidad y trato humano.

Cocinera / Cocina institucional

Requisitos

Edad: entre 25 y 47 años.

entre 25 y 47 años. Experiencia previa en cocina, preferentemente en instituciones o servicios similares.

previa en cocina, preferentemente en instituciones o servicios similares. Buena predisposición, responsabilidad y compromiso con la alimentación y cuidados de personas mayores.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados en alguno de los puestos de trabajo, pueden enviar su currículum al correo: residenciaadultosmayores24@gmail.com

En el asunto del mail conviene indicar el puesto al que postulan (por ejemplo: “Limpieza”, “Asistente geriátrica” o “Cocinera”).