Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido centro de entretenimiento busca personal eventual para el área de atención

Reconocido complejo turístico y de entretenimiento se encuentra en expansión y abrió una convocatoria de empleo para sumar personal eventual para el área de atención. Conocé cómo podés postularte y cuáles son los requisitos.

Arena Maipú es uno de los complejos turísticos y de entretenimiento más destacados de Mendoza.

Con hotel, casino, gastronomía, centro de convenciones y una intensa actividad recreativa, recibe visitantes locales y turistas durante todo el año.

El complejo abrió una nueva búsqueda laboral destinada a sumar personal eventual en el sector hotelero.

Puesto disponible: Bell Boy Eventual

El Bell Boy es una de las primeras personas con las que se encuentra un huésped al llegar al hotel.

Su principal tarea es brindar una atención cordial y eficiente, garantizando una experiencia de bienvenida ágil, cómoda y organizada.

Principales responsabilidades

Recibir a los huéspedes y acompañarlos hasta su habitación.

a los huéspedes y acompañarlos hasta su habitación. Asistir con el equipaje, tanto al momento del check-in como del check-out.

con el equipaje, tanto al momento del check-in como del check-out. Brindar información básica sobre las instalaciones del hotel, servicios disponibles y horarios.

básica sobre las instalaciones del hotel, servicios disponibles y horarios. Resolver pequeñas consultas o canalizarlas al sector correspondiente.

pequeñas consultas o canalizarlas al sector correspondiente. Mantener el orden en el área de arribo y colaborar con el equipo de recepción en tareas operativas.

¿Cuáles son los requisitos?

Estudios terciarios en Turismo y Hotelería , finalizados o en curso.

, finalizados o en curso. Experiencia previa en puestos similares (preferente).

Conocimientos de inglés.

Disponibilidad para turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

para turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Residir en zonas cercanas al complejo.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV por correo electrónico a: busquedas@arenamaipu.com.ar Asunto: Bell Boy Eventual