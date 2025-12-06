Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan vigiladores para cubrir puestos en distintas zonas del Gran Mendoza

Una empresa de seguridad privada incorporará vigiladores para puestos fijos en distintas zonas del Gran Mendoza. Conocé los requisitos, cómo postular y lo que ofrece la empresa.
La firma dedicada a servicios de seguridad privada opera en diferentes puntos del Gran Mendoza y ofrece soluciones de vigilancia para comercios, industrias y espacios privados.
Con el objetivo de reforzar su plantel, abrió nuevas vacantes para sumar personal estable.
Acerca del puesto de trabajo
La búsqueda está dirigida a candidatos con capacidad para desempeñarse en entornos de trabajo que requieren responsabilidad, atención y cumplimiento de normas.
¿Cuáles son los requisitos?
- Sexo masculino.
- Credencial DISEP o diploma que acredite formación.
- Certificado de antecedentes actualizado.
Lo que ofrece la empresa
- Empleo registrado.
- Vacaciones pagas.
- Aguinaldo.
- Puesto fijo, sin rotación constante de destinos.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden enviar su CV actualizado y comunicarse por las siguientes vías:
- Teléfono / WhatsApp: 2613626800
- Correo electrónico: mza.reclutamiento@gmail.com