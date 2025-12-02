Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de higiene y mantenimiento suma personal de limpieza

La empresa, dedicada a servicios especializados en higiene sanitaria y mantenimiento en el sector salud, lanzó una búsqueda de personal para reforzar su equipo en el área de limpieza. Conocé los requisitos y cómo podés postular.
Desarrollos Empresariales es una firma con presencia activa en distintos hospitales, sanatorios y edificios vinculados al ámbito de la salud. En los últimos años ha consolidado sus servicios de limpieza sanitaria y mantenimiento hospitalario, convirtiéndose en un soporte esencial para instituciones que requieren altos estándares de higiene y protocolos estrictos.
Actualmente, la empresa se encuentra en expansión y abrió una convocatoria para incorporar nuevos integrantes a su equipo de trabajo en el área de limpieza.
Principales responsabilidades
El puesto está orientado a tareas de limpieza hospitalaria, que incluyen:
- Mantenimiento de áreas comunes
- Higienización de espacios sanitarios
- Limpieza de superficies de alto contacto
- Cumplimiento de protocolos internos de cada institución
¿Cuáles son los requisitos?
Según detalló la empresa, quienes deseen aplicar deben cumplir con los siguientes puntos:
- Secundario completo
- Experiencia comprobable en tareas de limpieza (preferentemente en ámbitos de salud, aunque no es excluyente)
- Certificado de buena conducta
- Perfil proactivo, responsable y con buena disposición para trabajo en entornos hospitalarios
- Disponibilidad horaria
¿Como postular?
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo oficial de Recursos Humanos: personaltres60@gmail.com