Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de higiene y mantenimiento suma personal de limpieza

La empresa, dedicada a servicios especializados en higiene sanitaria y mantenimiento en el sector salud, lanzó una búsqueda de personal para reforzar su equipo en el área de limpieza. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

Desarrollos Empresariales es una firma con presencia activa en distintos hospitales, sanatorios y edificios vinculados al ámbito de la salud. En los últimos años ha consolidado sus servicios de limpieza sanitaria y mantenimiento hospitalario, convirtiéndose en un soporte esencial para instituciones que requieren altos estándares de higiene y protocolos estrictos.

Actualmente, la empresa se encuentra en expansión y abrió una convocatoria para incorporar nuevos integrantes a su equipo de trabajo en el área de limpieza.

Principales responsabilidades

El puesto está orientado a tareas de limpieza hospitalaria, que incluyen:

Mantenimiento de áreas comunes

Higienización de espacios sanitarios

Limpieza de superficies de alto contacto

Cumplimiento de protocolos internos de cada institución

¿Cuáles son los requisitos?

Según detalló la empresa, quienes deseen aplicar deben cumplir con los siguientes puntos:

Secundario completo

Experiencia comprobable en tareas de limpieza (preferentemente en ámbitos de salud, aunque no es excluyente)

Certificado de buena conducta

Perfil proactivo, responsable y con buena disposición para trabajo en entornos hospitalarios

Disponibilidad horaria

¿Como postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo oficial de Recursos Humanos: personal­tres60@gmail.com