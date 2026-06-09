Mundial 2026: estos son todos los partidos que podrás ver gratis por Canal 9 Televida

La fiebre mundialista ya empezó y Canal 9 Televida confirmó una amplia cobertura del Mundial 2026 con los partidos de las principales selecciones y los encuentros de la Selección argentina. Conocé el cronograma completo y preparate para vivir el torneo más grande de la historia.

Falta menos para que vuelva a rodar la pelota en la máxima cita del fútbol mundial y la expectativa crece entre millones de hinchas. El Mundial 2026 marcará un hito sin precedentes: será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Canal 9 Televida anunció una programación especial que permitirá seguir varios de los encuentros más atractivos de la copa mundial, incluyendo todos los partidos de la Selección argentina y trasmisiones con enviados especiales desde Estados Unidos.

La ilusión mundialista vuelve a encenderse y los fanáticos ya comienzan a organizar sus agendas para no perderse ninguno de los encuentros más importantes.

Después de los éxitos conseguidos en los últimos años, la Selección argentina volverá a concentrar la atención de los hinchas de todo el país.

Con un plantel consolidado, figuras de nivel internacional y el sueño de seguir haciendo historia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará una nueva Copa del Mundo con la presión y la ilusión de ser protagonista y vos vas a poder todos los partidos en el canal de los campeones del Mundo.

Los partidos del Mundial 2026 que vas a poder ver gratis en Canal 9 Televida

La pantalla de Canal 9 Televida tendrá una destacada cobertura de la fase inicial con partidos de las principales selecciones y cruces que prometen emociones desde el primer minuto.

Mirá el cronograma completo y preparate para vivir toda la pasión mundialista.

Jueves 11 de junio – 16:00 : México vs Sudáfrica

: México vs Sudáfrica Viernes 12 de junio – 22:00 : Estados Unidos vs Paraguay

: Estados Unidos vs Paraguay Sábado 13 de junio – 19:00 : Brasil vs Marruecos

: Brasil vs Marruecos Domingo 14 de junio – 17:00 : Países Bajos vs Japón

: Países Bajos vs Japón Domingo 14 de junio – 20:00 : Costa de Marfil vs Ecuador

: Costa de Marfil vs Ecuador Lunes 15 de junio – 19:00 : Arabia Saudita vs Uruguay

: Arabia Saudita vs Uruguay Martes 16 de junio – 22:00: Argentina vs Argelia

Miércoles 17 de junio – 17:00 : Inglaterra vs Croacia

: Inglaterra vs Croacia Jueves 18 de junio – 16:00 : Suiza vs Bosnia

: Suiza vs Bosnia Viernes 19 de junio – 19:00: Escocia vs Marruecos

– 19:00: Escocia vs Marruecos Sábado 20 de junio – 17:00: Alemania vs Costa de Marfil

– 17:00: Alemania vs Costa de Marfil Domingo 21 de junio – 13:00: España vs Arabia Saudita

– 13:00: España vs Arabia Saudita Domingo 21 de junio – 19:00: Uruguay vs Cabo Verde

– 19:00: Uruguay vs Cabo Verde Lunes 22 de junio – 14:00 : Argentina vs Austria

: Martes 23 de junio – 14:00: Portugal vs Uzbekistán

– 14:00: Portugal vs Uzbekistán Martes 23 de junio – 17:00: Inglaterra vs Ghana

– 17:00: Inglaterra vs Ghana Miércoles 24 de junio – 19:00: Escocia vs Brasil

– 19:00: Escocia vs Brasil Jueves 25 de junio – 17:00: Ecuador vs Alemania

– 17:00: Ecuador vs Alemania Jueves 25 de junio – 23:00: Paraguay vs Australia

– 23:00: Paraguay vs Australia Viernes 26 de junio – 16:00: Noruega vs Francia

– 16:00: Noruega vs Francia Viernes 26 de junio – 21:00: Uruguay vs España

– 21:00: Uruguay vs España Sábado 27 de junio – 23:00: Jordania vs Argentina

El Mundial se vive por Canal 9 Televida

La pelota empieza a rodar y las emociones se multiplican. Goles, sorpresas, figuras internacionales y toda la ilusión argentina tendrán su lugar en la pantalla de Canal 9 Televida, El Canal de los Campeones del Mundo que no solo trasmitirá los partidos sino que también contará con enviados especiales para traerte todo lo que pase y no perderte de nada.