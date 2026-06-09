Mundial 2026: estos son todos los partidos que podrás ver gratis por Canal 9 Televida

La fiebre mundialista ya empezó y Canal 9 Televida confirmó una amplia cobertura del Mundial 2026 con los partidos de las principales selecciones y los encuentros de la Selección argentina. Conocé el cronograma completo y preparate para vivir el torneo más grande de la historia.
Falta menos para que vuelva a rodar la pelota en la máxima cita del fútbol mundial y la expectativa crece entre millones de hinchas. El Mundial 2026 marcará un hito sin precedentes: será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Canal 9 Televida anunció una programación especial que permitirá seguir varios de los encuentros más atractivos de la copa mundial, incluyendo todos los partidos de la Selección argentina y trasmisiones con enviados especiales desde Estados Unidos.
La ilusión mundialista vuelve a encenderse y los fanáticos ya comienzan a organizar sus agendas para no perderse ninguno de los encuentros más importantes.
Después de los éxitos conseguidos en los últimos años, la Selección argentina volverá a concentrar la atención de los hinchas de todo el país.
Con un plantel consolidado, figuras de nivel internacional y el sueño de seguir haciendo historia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará una nueva Copa del Mundo con la presión y la ilusión de ser protagonista y vos vas a poder todos los partidos en el canal de los campeones del Mundo.
Los partidos del Mundial 2026 que vas a poder ver gratis en Canal 9 Televida
La pantalla de Canal 9 Televida tendrá una destacada cobertura de la fase inicial con partidos de las principales selecciones y cruces que prometen emociones desde el primer minuto.
Mirá el cronograma completo y preparate para vivir toda la pasión mundialista.
- Jueves 11 de junio – 16:00: México vs Sudáfrica
- Viernes 12 de junio – 22:00: Estados Unidos vs Paraguay
- Sábado 13 de junio – 19:00: Brasil vs Marruecos
- Domingo 14 de junio – 17:00: Países Bajos vs Japón
- Domingo 14 de junio – 20:00: Costa de Marfil vs Ecuador
- Lunes 15 de junio – 19:00: Arabia Saudita vs Uruguay
- Martes 16 de junio – 22:00: Argentina vs Argelia
- Miércoles 17 de junio – 17:00: Inglaterra vs Croacia
- Jueves 18 de junio – 16:00: Suiza vs Bosnia
- Viernes 19 de junio – 19:00: Escocia vs Marruecos
- Sábado 20 de junio – 17:00: Alemania vs Costa de Marfil
- Domingo 21 de junio – 13:00: España vs Arabia Saudita
- Domingo 21 de junio – 19:00: Uruguay vs Cabo Verde
- Lunes 22 de junio – 14:00: Argentina vs Austria
- Martes 23 de junio – 14:00: Portugal vs Uzbekistán
- Martes 23 de junio – 17:00: Inglaterra vs Ghana
- Miércoles 24 de junio – 19:00: Escocia vs Brasil
- Jueves 25 de junio – 17:00: Ecuador vs Alemania
- Jueves 25 de junio – 23:00: Paraguay vs Australia
- Viernes 26 de junio – 16:00: Noruega vs Francia
- Viernes 26 de junio – 21:00: Uruguay vs España
- Sábado 27 de junio – 23:00: Jordania vs Argentina
El Mundial se vive por Canal 9 Televida
La pelota empieza a rodar y las emociones se multiplican. Goles, sorpresas, figuras internacionales y toda la ilusión argentina tendrán su lugar en la pantalla de Canal 9 Televida, El Canal de los Campeones del Mundo que no solo trasmitirá los partidos sino que también contará con enviados especiales para traerte todo lo que pase y no perderte de nada.