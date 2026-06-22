Grabó a una mujer tirándose los pasos prohibidos en Mendoza, pero no se imaginó quién era

La captaron bailando sola en una parada de colectivos sin saber que ella recorre toda la provincia con sus pasos prohibidos contagiando alegría. Compartieron el video en las redes sociales.

A veces no hace falta un gran lugar para pasar un buen rato, sino algo de creatividad en el momento exacto. Una mujer decidió poner música y tirar algunos pasos de baile en Mendoza; sin embargo, no todo terminó de la mejor manera. Es que un joven compartió su video en las redes sociales y se volvió viral.

La provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, pasando por cada departamento, cada uno tiene lo suyo.

Todo ocurrió cuando un usuario registró a Elena mientras realizaba algunos pasos de baile en la vía pública. El clip rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios reconocieron de inmediato a la mujer.

Sin embargo, quien grababa no sabía que se trataba de la tiktoker que se ha dedicado a bailar en cada rincón de la provincia.

Lejos de sentirse incómoda por la grabación, Elena respondió con un mensaje que emocionó a sus seguidores y que se viralizó junto al video.

“Gracias por grabarme. Si me ven bailando por la calle es porque todavía tengo ganas de vivir, de reír y de disfrutar cada día”, escribió en los comentarios, acompañando sus palabras con un mensaje cargado de positividad.

Quién es Elena Espinoza, la tiktoker que baila por toda Mendoza

Con el paso de los meses, Elena Espinoza logró construir una comunidad de seguidores que esperan cada una de sus publicaciones. Sus videos muestran escenas simples pero auténticas: bailes improvisados en plazas, calles, parques, espacios públicos y distintos departamentos de Mendoza.

Maipú, San Martín y otras localidades mendocinas forman parte habitual de los escenarios elegidos por la creadora de contenido, que convirtió el baile en una forma de expresión y de conexión con las personas.

Su espontaneidad y energía positiva son algunos de los factores que los usuarios destacan en sus videos donde le piden que no deje de contagiar alegría.