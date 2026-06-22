Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 23 de junio

Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 23 de junio

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este martes 23 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 23 de junio

Habrá cortes de luz este martes 23 de junio en:

Guaymallén

  • En calle Milagros, entre Infanta Isabel y Mariani, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • Entre calles Los Molles, Bahía Blanca, Charcas y Manuel A. Sáez. De 9.35 a 12.35 h.
  • Entre calle Juan B Justo, Terrada y Rawson. En los barrios Posta Norte, Eucaliptus I y adyacencias; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • Entre calles Venezuela, Rufino Ortega, Ruta Provincial N°50 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Libertador, Almirante Brown, Necochea, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Pedregal. De 8.45 a 11.30 h.
  • En calle Víctor Hugo, hacia el sur de Falucho, y adyacencias; La Primavera. De 11.30 a 14.00 h.

Tupungato

  • En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calle Ricardo Videla y Carril Vista Flores; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En callejón Eugenio Bustos, hacia el oeste de calle Sarmiento. En barrio El Iglú. De 10.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Lara, Lazo, Vera Arenas y El Clavel; Colonia Elena. De 9.00 a 13.00 h.
  • En callejón Martínez, hacia el sur de Los Inquilinos; Rama Caída. De 15.30 a 16.30 h.
  • En calle Las Vírgenes, entre Rawson y el Chañaral; El Toledano. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

  • En calle Godoy Cruz, entre Mosconi y Colonia El Pehuenche. De 8.00 a 12.00 h.

Los cortes programados para esta semana

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