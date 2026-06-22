Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 23 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 23 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 23 de junio

Habrá cortes de luz este martes 23 de junio en:

Guaymallén

En calle Milagros, entre Infanta Isabel y Mariani, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Los Molles, Bahía Blanca, Charcas y Manuel A. Sáez. De 9.35 a 12.35 h.

Entre calle Juan B Justo, Terrada y Rawson. En los barrios Posta Norte, Eucaliptus I y adyacencias; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Venezuela, Rufino Ortega, Ruta Provincial N°50 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Libertador, Almirante Brown, Necochea, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Pedregal. De 8.45 a 11.30 h.

En calle Víctor Hugo, hacia el sur de Falucho, y adyacencias; La Primavera. De 11.30 a 14.00 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calle Ricardo Videla y Carril Vista Flores; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En callejón Eugenio Bustos, hacia el oeste de calle Sarmiento. En barrio El Iglú. De 10.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles Lara, Lazo, Vera Arenas y El Clavel; Colonia Elena. De 9.00 a 13.00 h.

En callejón Martínez, hacia el sur de Los Inquilinos; Rama Caída. De 15.30 a 16.30 h.

En calle Las Vírgenes, entre Rawson y el Chañaral; El Toledano. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe