Gala de eliminación en Gran Hermano: las encuestas anticipan un resultado cabeza a cabeza y hay dos nominadas al borde de la expulsión

Cinco participantes quedaron en la placa definitiva de este lunes 22 de junio en Gran Hermano: Generación Dorada. Mientras los sondeos en redes apuntan a una jugadora, la encuesta de los medios arroja un revés fulminante para otra. Todo sobre el mano a mano que divide a la audiencia.

La casa de Gran Hermano, el reality de las noches de El 9 Televida, no da tregua y la expectativa es total de cara a la gala de eliminación de este lunes por la noche. Tras una semana de intensas estrategias, complots y salvaciones de último momento, la placa definitiva quedó conformada por cinco participantes en la cuerda floja. Ante el inminente veredicto del público mediante el voto negativo, las encuestas virales ya muestran tendencias muy marcadas, aunque con un sorpresivo choque de resultados que anticipa un final abierto.

¿Cómo quedó la placa definitiva de nominados en Gran Hermano?

En la gala de nominaciones, el panorama inicial era sumamente complejo con siete concursantes en peligro: Titi Tcherkaski, Steffany “Campanita”, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

Sin embargo, las últimas jugadas y dinámicas dentro del reality modificaron el escenario. Tanto la India como Emanuel (quien viene de protagonizar una conmovedora gala por el Día del Padre) lograron salir de la zona de riesgo y asegurarse una semana más de inmunidad en el juego de convivencia. De esta manera, los cinco nominados finales que se disputan la permanencia son:

Titi

Sol (Solange)

Campanita (Steffany)

Cinzia

Manuel

El pronóstico de las redes: Titi, en la cuerda floja según el sondeo viral

Como ocurre en cada previa de eliminación, las plataformas digitales se convirtieron en el termómetro de los fanáticos. El reconocido periodista de espectáculos Fefe Bongiorno lanzó su clásico sondeo en redes sociales para consultar a los usuarios a quién desean fuera de la competencia.

Los resultados mostraron una polarización absoluta en un mano a mano definitivo entre dos mujeres de fuerte perfil, dejando al resto de los nominados con porcentajes prácticamente insignificantes. En esta medición en particular, Titi Tcherkaski lidera la intención de voto negativa con el 60% de los clics, mientras que Solange Abraham se ubica por detrás con el 35,7%.

A pesar de la fuerte tendencia en las redes sociales, las encuestas de los principales portales informativos arrojaron un vuelco inesperado que encendió las alarmas de los fandoms.

Según el sondeo realizado por el sitio web de TN (Todo Noticias), el escenario se invierte de manera drástica y posiciona a otra participante como la principal candidata a cruzar la puerta de salida. La simulación de este medio indica que Sol concentra más del 70% de los votos en contra, superando con holgura a Titi y al resto de sus compañeros de placa.

Una resolución con final abierto en la pantalla de El 9 Televida

Cabe recordar que este tipo de encuestas y consultas virtuales sirven como un simulador del pulso de la audiencia y no representan un indicador oficial. Con el resto de los nominados —Campanita, Cinzia y Manuel— prácticamente fuera de peligro según las estadísticas previas, la atención de la gala de esta noche se centrará exclusivamente en la resolución de esta fuerte rivalidad. ¿Pesará más el voto joven de las redes sociales o la tendencia de los portales masivos? Todo se definirá en una emisión imperdible bajo la conducción de Santiago del Moro.