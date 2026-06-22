El IPV construirá nuevos barrios en Mendoza: cómo serán las casas y quiénes podrán acceder

El IPV lanzó un nuevo programa de viviendas en Mendoza que contempla la construcción de barrios de hasta 30 casas. Conocé los requisitos, quiénes podrán acceder y cómo será el financiamiento.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puso en marcha una nueva línea destinada a familias mendocinas de clase media que buscan acceder a la casa propia. El programa prevé la construcción de pequeños barrios de entre 5 y 30 viviendas, con financiamiento a largo plazo y participación conjunta del Estado y desarrolladores privados. La iniciativa apunta a ampliar la oferta habitacional en Mendoza y contempla unidades de hasta dos habitaciones, con cuotas que podrán abonarse en plazos de hasta 20 años.

Cómo será el nuevo programa de viviendas del IPV

En un contexto donde los alquileres aumentan constantemente y los créditos hipotecarios siguen siendo de difícil acceso para gran parte de la población, el IPV presentó una alternativa orientada a sectores medios que buscan una solución habitacional definitiva.

La propuesta forma parte del Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas, un esquema que combina aportes estatales, inversión privada y el financiamiento de los futuros adjudicatarios.

Uno de los aspectos centrales del programa es el aporte económico del Estado provincial. Según la operatoria anunciada, el IPV podrá financiar hasta el 40% del valor total de cada proyecto, tomando como referencia un monto de hasta 130 millones de pesos por vivienda para calcular la participación estatal. El porcentaje restante deberá ser cubierto entre las empresas desarrolladoras y las familias adjudicatarias.

En una primera etapa, el organismo proyecta la construcción de alrededor de 275 viviendas, distribuidas en distintos puntos de la provincia a través de desarrollos de pequeña escala. A diferencia de otros planes habitacionales, los nuevos barrios tendrán entre 5 y 30 casas, lo que permitirá una distribución más equilibrada en diferentes zonas urbanas.

Viviendas de hasta dos dormitorios y obras en 14 meses

Las viviendas contempladas por el programa tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y estarán diseñadas con uno o dos dormitorios, según las características de cada emprendimiento.

Desde el IPV explicaron que las empresas desarrolladoras deberán presentar proyectos integrales que incluyan el terreno, la infraestructura, la urbanización y la construcción de las unidades habitacionales.

Una vez aprobadas las propuestas, las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 14 meses.

Aunque todavía no se definieron las ubicaciones exactas, la intención es que los desarrollos se concentren principalmente en el Gran Mendoza y San Rafael, siempre dependiendo de los proyectos que resulten seleccionados.

Los requisitos para acceder a las viviendas del IPV

El nuevo programa estará dirigido a personas solas y grupos familiares que puedan acreditar ingresos suficientes para afrontar las cuotas del financiamiento.

Actualmente, el IPV estableció como referencia un ingreso mínimo equivalente a cinco salarios mínimos, vitales y móviles, lo que representa cerca de $1.840.000 mensuales.

Además, los interesados deberán cumplir con otros requisitos excluyentes:

No poseer ninguna propiedad a su nombre.

No haber sido beneficiarios de una vivienda del IPV anteriormente.

Destinar la vivienda como residencia única y permanente.

Cumplir con las condiciones económicas establecidas por el organismo.

Cuándo abrirán las inscripciones

Por el momento, el IPV aún no habilitó la inscripción para las familias interesadas.

La primera etapa estará destinada a la presentación y evaluación de proyectos por parte de las empresas desarrolladoras. Una vez seleccionados los emprendimientos que cumplan con los requisitos técnicos y financieros, el organismo provincial abrirá el proceso de postulación para los futuros adjudicatarios.

Cuánto habrá que pagar por mes

El financiamiento podrá extenderse hasta 20 años y las cuotas estarán atadas al sistema UVA más la tasa del Banco Nación.

Actualmente, la tasa estimada rondaría:

UVA + 6% del Banco Nación

Hasta un 2% adicional aplicado por el desarrollador

Según las primeras estimaciones oficiales, las cuotas mensuales podrían ubicarse cerca de los $600.000.