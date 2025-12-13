Oportunidad de empleo en Mendoza: Buscan operarios de limpieza urbana para trabajar en distintos departamentos

Una empresa de servicios abrió una convocatoria laboral para incorporar operarios de limpieza urbana en distintos departamentos de Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
Una empresa de servicios y consultoría abrió una convocatoria laboral para incorporar operarios de limpieza urbana. La búsqueda es impulsada por Delfoi Servicios & Consultoría, una firma que brinda soluciones integrales vinculadas a servicios urbanos y operativos.
En este caso, la vacante apunta a reforzar tareas de mantenimiento y limpieza en espacios públicos de distintos departamentos del Gran Mendoza.
Acerca del puesto de trabajo
Los operarios seleccionados realizarán tareas de limpieza urbana, principalmente vinculadas al mantenimiento de cunetas, veredas y espacios comunes. El trabajo se desarrolla en cuadrillas y requiere esfuerzo físico, responsabilidad y cumplimiento de normas operativas.
¿Cuáles son los requisitos?
Según lo informado, los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Hombres de entre 20 y 35 años.
- Experiencia previa, preferentemente en empresas de limpieza o obras de construcción.
- Contar con certificado de buena conducta.
Lo que ofrece la empresa
- Trabajo permanente.
- Sueldo por encima del CCT, estimado en $820.000 en mano.
- Incorporación formal bajo relación laboral.
Zonas de trabajo
- Guaymallén
- Godoy Cruz
- Luján de Cuyo
- Maipú
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: recursoshumanos@delfoi.com.ar
- Asunto: Limpieza Urbana