Planazos gratuitos en Mendoza este domingo: feria de platos, música en vivo, exhibición de camiones de Bomberos y shows al aire libre

Habrá propuestas para toda la familia en distintos puntos de la provincia, con actividades gastronómicas, espectáculos musicales, exhibiciones urbanas y eventos al aire libre para disfrutar del domingo.

Mendoza suma nuevos planazos gratuitos para disfrutar este fin de semana con actividades para toda la familia.

Habrá desde ferias gastronómicas y muestras de vehículos históricos hasta música retro, deportes urbanos y espectáculos al aire libre en distintos puntos de la provincia.

Feria de Platos

Uno de los clásicos más esperados volverá este domingo 10 de mayo a la Plaza Departamental de Luján de Cuyo. Se trata de la Feria de Platos 2026, donde estudiantes del último año de secundaria ofrecerán comidas dulces y saladas para recaudar fondos destinados a sus actividades de egresados.

La jornada comenzará desde las 8 de la mañana y promete reunir a familias y vecinos que cada año acompañan esta tradicional propuesta estudiantil. Habrá tortitas, empanadas, pastelería y distintas opciones caseras preparadas por los jóvenes.

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Muestra de vehículos de Bomberos y Ejército

También en el marco del 171° aniversario de Luján de Cuyo, este domingo se realizará una exhibición gratuita de vehículos de Bomberos, Tránsito Municipal y el Ejército Argentino.

La actividad será desde las 10 horas sobre calle San Martín, entre España y Sáenz Peña.

Los asistentes podrán recorrer los móviles, sacarse fotos y conocer de cerca cómo funcionan algunos de los vehículos utilizados en operativos y emergencias.

La propuesta está pensada para todo público.

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Fiesta retro

Para quienes prefieren un plan musical, el Espacio Cultural Julio Le Parc será sede de “Clásicos Eternos”, una jornada dedicada a los lentos inolvidables de los años 80, 90 y 2000.

El evento tendrá lugar el domingo 10 de mayo, de 15 a 21 horas, con entrada gratuita y estacionamiento sin cargo.

La propuesta invita a revivir clásicos que marcaron generaciones en un ambiente pensado para bailar y disfrutar.

Deportes y música

La Ciudad de Mendoza también se suma a la agenda con los festejos por el séptimo aniversario del Parque Urbano.

La celebración será este domingo, de 14 a 22 horas, en el predio ubicado en la intersección de Ituzaingó y Córdoba. Durante toda la jornada habrá exhibiciones de skateboarding, quadskate, parkour y BMX, protagonizadas por referentes locales de deportes urbanos.

Además, bandas mendocinas se presentarán en vivo para acompañar la propuesta con música y actividades recreativas al aire libre.

Desde el municipio destacaron que el evento busca seguir fortaleciendo al Parque Urbano como un espacio de encuentro, integración y recreación para jóvenes y familias.