Guillermo Martínez ganó el auto 0 kilómetro en la Maratón Otoño por la Vida 2026: así fue el momento

El mendocino se convirtió en el gran ganador del Fiat Cronos 0KM sorteado durante los festejos por los 61 años de Canal 9 Televida. La jornada reunió a miles de personas entre deporte, música y homenajes emotivos.

La edición 2026 de la Maratón Otoño por la Vida tuvo un cierre cargado de emoción, música y festejos. En el marco del aniversario número 61 de Canal 9 Televida, miles de mendocinos participaron este domingo de una jornada inolvidable que culminó con el esperado sorteo del Fiat Cronos 0 kilómetro. El gran ganador fue Guillermo Martínez, quien recibió la noticia en medio de una multitud que celebró junto a él el momento más esperado del evento.

Guillermo Martínez se quedó con el Fiat Cronos 0 KM

La emoción explotó en el Parque Cívico cuando desde el escenario anunciaron el nombre del afortunado ganador del auto 0 kilómetro de Lorenzo Automotores.

Con una enorme sonrisa y visiblemente emocionado, Guillermo Martínez, oriundo de Guaymallén, avanzó entre la multitud mientras recibía abrazos y felicitaciones de otros asistentes.

El mendocino subió al escenario para recibir simbólicamente las llaves de su nuevo vehículo luego de una jornada que reunió a cientos de mendocinos. Desde temprano, miles de personas habían depositado sus cupones en las urnas distribuidas en el evento para participar del tradicional sorteo.

Y el momento en que recibió las llaves de Mariano Alonso, presidente de Cuyo Televisión.

El joven mendocino corrió la maratón junto a su perro y disfrutó del show artístico. Cuando dijeron su nombre no lo podía creer.

Una fiesta multitudinaria por los 61 años de Canal 9 Televida

La convocatoria comenzó durante la mañana en los Portones del Parque General San Martín, donde cientos de mendocinos se reunieron para participar de la clásica maratón. El recorrido avanzó por las principales calles de Ciudad hasta llegar al Parque Cívico, escenario principal de los festejos por un nuevo aniversario de Canal 9 Televida.

Familias enteras participaron con mates, reposeras, banderas y ropa deportiva, en una postal típica de una de las celebraciones más convocantes de Mendoza.

Además de la maratón y el esperado sorteo, la jornada contó con una importante grilla artística que acompañó a los asistentes durante toda la tarde.

Sobre el escenario se presentaron Don Torres, Ser, Mil Variantes, Los Ojos de Todos y Nerina, mientras que el gran cierre estuvo a cargo de la cantante Camilú, una de las artistas argentinas del momento.

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La música en vivo convirtió al Parque Cívico en una verdadera fiesta popular, donde cientos de mendocinos cantaron y disfrutaron en familia.

El emotivo homenaje a Felipe Staiti

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada ocurrió cuando comenzaron a sonar algunas de las canciones más emblemáticas de Enanitos Verdes en homenaje a Felipe Staiti, histórico guitarrista mendocino fallecido en abril.

El tributo emocionó al público presente, que acompañó cantando clásicos de la banda mientras las imágenes y la música recordaban al reconocido músico mendocino.